Проверка фактов: зачем люди забрасывают кроссовки на провода и какие тайны они скрывают

Где бы вы ни находились, скорее всего, вам доведется увидеть кроссовки, свисающие с проводов. Такое зрелище распространено по всему миру, и эксперты отмечают, что этому существует множество объяснений.

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Во многих странах и городах можно увидеть кроссовки и другую обувь, висящую на проводах, столбах и деревьях. Издание Snopes решило проверить достоверность этого факта.

Подобное явление вызывает множество теорий, но однозначного объяснения не существует.

Существует множество версий того, почему обувь оказывается на проводах. Вот лишь некоторые из них:

Преступные группы. Некоторые считают, что банды используют обувь для обозначения своей территории.

Акт насмешки. Хулиганы якобы отбирают обувь у детей и забрасывают ее на провода в качестве издевательства.

Мемориал. Члены уличных группировок создают неофициальные памятники в местах гибели друзей.

Сигнал о наркотиках. По одной из теорий, наркоторговцы отмечают таким способом точки продажи.

Безопасность полетов. Есть мнение, что обувь помогает пилотам низколетящих самолетов замечать провода.

Ритуал взросления. Иногда обувь связывают с моментами взросления, такими как потеря девственности.

Школьные традиции. Выпускники могут оставлять обувь как символ прощания со школой.

Развлечение. Дети просто забрасывают обувь ради веселья, особенно если пара уже изношена.

Похожие традиции существуют и в других регионах. Например, на юго-западе США старые ботинки переворачивают и вешают на заборные столбы. Одни считают, что так домовладельцы сообщают о своем отъезде, другие — что это просто случайный элемент декора.

Иллюстративное фото Фото: Shutterstock

Среди военнослужащих распространен обычай бросать старые армейские ботинки на провода при уходе из службы. Некоторые считают, что это делается по окончании базовой подготовки, другие — что только при окончательном увольнении.

Часто ботинки перед этим красят в желтый или оранжевый цвет.

В конечном счете, точного ответа, почему обувь оказывается на проводах, нет Фото: Snopes

В конечном счете, точного ответа, почему обувь оказывается на проводах, нет. Возможно, это просто одна из форм народного искусства или способ самовыражения, ведь люди традиционно украшают свое окружение, будь то дома на Рождество или улицы в честь праздников. Может быть, обувь на проводах — это просто часть этой привычки. А может, это традиция, поддерживаемая людьми просто потому, что они видят, как это делают другие.

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