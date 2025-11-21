Перевірка фактів: собаки з синьою шерстю в Чорнобилі стали предметом дискусії (фото, відео)

Наприкінці 2025 року в соцмережах почали поширювати фотографії, нібито зроблені поблизу Чорнобильської зони відчуження, на яких видно собак із яскраво-синім хутром. Оприлюднені кадри викликали жваву дискусію, а науковці та фахівці вказали на ймовірну причину.

Видання Snopes вирішило перевірити ці світлини та відповісти на два питання — чи не є вони фейком і яке пояснення має такий феномен, якщо він є правдивим.

Знімки справді зробили учасники програми Dogs of Chernobyl — ініціативи, що допомагає нащадкам покинутих домашніх тварин, які з 1986 року живуть у зоні, забороненій для перебування через радіоактивне забруднення. Медична директорка програми докторка Дженніфер Бетц повідомила електронною поштою, що команда вперше побачила цих "синіх собак" на початку жовтня.

12 жовтня Dogs of Chernobyl опублікували відео кобальтового відтінку тварин в Instagram, а 17 жовтня — додаткові фото у Facebook. Організація навіть виклала метадані, що підтверджують: фото зроблені 6 жовтня у Чорнобилі.

"Ми не підробляємо фото і не фарбуємо собак. У нас немає ані часу, ані потреби для таких речей. Якщо вам здається, що ми брешемо — просто проходьте повз", — йдеться в дописі Dogs of Chernobyl.

У Чорнобилі помітили кілька синіх собак Фото: Facebook

Докторка Бетц також категорична: шансів, що колір пов’язаний із радіацією, складає 0%. За її словами, синя речовина була поверхневою, лише на шерсті, і майже повністю зникла протягом тижня. Команда побачила трьох собак, "майже повністю вкритих синім", під час операції з відлову та стерилізації тварин. Зловити цих собак так і не вдалося.

Ймовірне джерело кольору — старий переносний туалет, що стояв поруч. У таких туалетах використовують яскраву синю рідину-дезодоратор.

"Ми не можемо на 100% підтвердити цю версію, але це найімовірніше", — додала Бетц.

Dogs of Chernobyl іноді мітять собак синім крейдовим маркером, проте маркування на голові зовсім не схоже на масивне забарвлення, яке побачили цього разу. Усі тварини, включно із "синіми", виглядають здоровими, а сама речовина не є небезпечною, якщо собака не лизатиме її у великій кількості.

Висновок проєкту

Фахівці не виявили ознак редагування чи штучної генерації зображень. Після перевірки наявних фактів і співставлення метаданих, там даю однозначний висновок — ці зображення є правдивими.

Висновок проєкту щодо світлин із синіми собаками Чорнобиля Фото: Snopes

