Жінка залишила собаку вдома: коли повернулася, застала несподіване послання на порозі (фото)

Жінка залишила свою кількамісячну собаку вдома наодинці, а коли повернулася, була шокована, побачивши на дверях несподівану записку від сусідів.

З'ясувалося, що цуценя такси на ім'я Мартіні не дає спокою сусідам, коли її власниця Б'янка залишає наодинці вдома. Кумедною історією жінка поділилася на своїй сторінці у TikTok.

Записка на папері рожевого кольору, прикріплена до дверей, застала Б'янку зненацька. Там, у написаному від руки повідомленні, йшлося про те, що насправді робить такса, коли залишається сама вдома.

Послання залишив один із сусідів жінки, який у тексті розкрив, що Мартіні безперервно гавкає, коли господиня йде з дому. Також він закликав Б'янку звернути увагу на дресування улюбленця, натякнувши на те, що улюбленця потрібно виховувати.

Записка, яку отримала власниця такси

Коли жінка перевірила камери відеоспостереження в домі, то пересвідчилася у тому, що однорічна Мартіні насправді гавкає. Однак інформацію про те, що це відбувається "безперервно", Б'янка відкинула: стверджує, що сусіди лише розводять плітки про неї.

До того ж, як з'ясувалося, дратівливий сусід залишив записку у той час, коли Мартіні було лише три місяці. З того часу цуценя подорослішало і ця проблема повністю зникла, розповіла власниця у соцмережах.

Реакція користувачів

Її історія стала популярною серед користувачів, зібравши понад 600 тисяч переглядів та понад 100 тисяч уподобань. Коментатори здебільшого стали на захист жінки та її маленької улюблениці.

"Вона навіть не гавкала. Вона явно співала", — зазначив один із коментаторів.

Інший користувач зауважив, що це лиш хобі такси.

До того ж історія Б'янки та Мартіні виявилася непоодинокою. Інші користувачі розповіли власний досвід комунікації за допомогою записок із сусідами.

"На наших дверях була записка з написом: "Ваша собака гавкає, коли листя на дереві трохи ворушиться", — розповів інший коментатор.

Варто зауважити, що експерти стверджують про те, що собаки можуть надмірно гавкати через нудьгу, тривогу розлуки, страх, територіальний інстинкт або для привернення уваги. Деякі тварини можуть відчувати стрес, залишаючись вдома наодинці.

