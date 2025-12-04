Собаці не дозволяють спати на дивані: мережу підкорило те, що несподівано викрили власники (фото)

34-річна Алесія з Торонто, що у Канаді, заборонила своєму собаці спати на ліжку. Однак одного разу вона вирішила простежити за улюбленцем: тепер власниця не може змиритися з тим, що побачила.

З'ясувалося, що коли вона покидає будинок, спостережливе цуценя тут же порушує усі заборони та зручно вмощується там, де йому подобається. Своєю кумедною історією жінка поділилася у TikTok, де відеоролик зібрав понад 29 тисяч уподобань за кілька днів.

"Моєму собаці не дозволяється спати на дивані. І все ж саме це я бачу щовечора, коли повертаюся додому", — підписала кадри власниця.

Скриншот | пудель обходить усі заборони і хитрує, доки нікого немає вдома

Як розповіла Алесія у коментарі для видання Newsweek, її пудель слухняний, коли усі вдома, і не залазить на диван при господарях. Однак як тільки люди покидають оселю у справах, улюбленець тут же повертається на найзручніше для нього місце у будинку.

"Щоразу, коли ми з нареченим повертаємося додому з роботи тощо, він мирно спить на дивані, чекаючи нашого повернення", — зазначила власниця.

За її словами, після повернення жінки та нареченого додому пудель зістрибує з ліжка, виляє хвостом та вдає, наче нічого не сталося, продовжуючи себе вести чемно.

Користувачі TikTok бурхливо відреагували на історію Алесії. Переважно — стали на захист пуделя, виправдовуючи його поведінку тим, що він насправді лежить не на дивані, а на ковдрі, й у такий спосіб знайшов для себе "лазівку".

"Він на ковдрі на дивані, а не безпосередньо на дивані — лазівка", — зауважила користувачка.

"Вибачте, що порушую це питання, але це його диван, який він вам дозволяє використовувати", — пояснив інший коментатор.

Як відучити собак спати на дивані

Улюбленці люблять дивани, оскільки вони м'які, теплі та зберігають запах господарів, що дає їм відчуття безпеки. Для того, щоб відучити собак спати там, експерти Centre of Excellence радять дотримуватися послідовних кроків:

визначити чіткі правила та дотримуватися їх;

створити хорошу альтернативу;

використовувати команди і привчити тварину до них;

обмежити доступ, коли нікого немає вдома: зачиняти кімнату чи зробити диван "менш привабливим" для улюбленця.

