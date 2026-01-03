Власники вперше залишили собаку вдома наодинці: побачене після повернення викликало шок (фото)

Власники вперше залишили собаку вдома наодинці на деякий час. Коли повернулися, то не могли повірити у те, який "сюрприз" підготував для них улюбленець.

За короткий час собака зумів перетворити вітальню у будинку до невпізнання, влаштувавши там суцільний безлад. Своєю історією поділився користувач з нікнеймом @lisacorbz1 у соцмережі Threads.

"Вчора ввечері ми вперше залишили Дейва вдома самого", — йдеться у дописі.

Під текстом один із власників показав фотографію приміщення. Кадр демонструє, як змінилася вітальня внаслідок ігор собаки, який занудьгував наодинці. Улюбленець зокрема понищив постіль та подушки, через що наповнювач опинився по всьому приміщенні.

@lisacorbz1 | стан вітальні після кількагодинного перебування собаки наодинці

Допис став популярним серед користувачів. За кілька днів він зібрав понад 17 тисяч уподобань та ще 4500 коментарів.

"Ти залишила його вдома самого з диваном, що вибухає?", — пожартував один із користувачів.

"Сам удома" під час Різдва — це ніколи не гарна ідея, і Дейв це добре знає!", — зауважила інша коментаторка.

Інші користувачі жартували з приводу того, що пес "насправді цього не робив" і його "могли підставити" у такий спосіб.

Чому собаки влаштовують хаос, коли залишаються вдома наодинці?

Часто трапляється так, що собаки, коли їх залишають наодинці вдома, влаштовують безлад. Як пише видання Newsweek, часто улюбленці більшість часу наодинці сплять, однак іноді нудьга, тривога чи стрес можуть спровокувати у них деструктивну поведінку.

На який час собак можна залишити вдома на самоті — залежить від низки чинників:

віку;

здоров'я;

дресування;

особистості.

Більшість дорослих собак можуть витримувати від чотирьох до шести годин наодинці, а деякі — навіть до восьми. Однак це можливо за умови, що у них достатньо простору та облаштовані інші можливості, стверджують експерти.

