Собака не пробачив запізнення жінці: реакція улюбленця була показовою (відео)

25-річна мешканка Нью-Йорка Макена Крамлі засиділася ввечері перед телевізором, що не сподобалося її собаці породи ши-тцу на ім'я Рокі. Реакція чотирилапого на порушення "ритуалу" викликала сміх у соцмережах.

Виявилося, що Рокі є прихильником суворої "дисципліни сну" та лягає відпочивати о 21-й, через що образився на власницю. Реакцію собаки жінка показала у своєму TikTok.

Короткий ролик став вірусним — набрав понад 3,4 млн переглядів. На кадрах видно п’ятирічного ши-тцу Рокі, який стоїть у дверях спальні та голосно гавкає на господарку.

"Боже борони, якщо вже 9:02, а я ще не в ліжку з ним. Він дуже вимогливий", — йдеться в допису жінка.

За словами Макени, її собака обожнює вечірні обійми, а "відбій" до сну відбувається щодня о 21-й.

"Якщо цього не відбувається — він сідає біля дверей спальні й гавкає, доки я не здамся", — розповіла вона Newsweek.

Відео дня

Господарка жартома називає Рокі "любовним жуком", адже пес постійно прагне бути поруч і не терпить порушення ритуалів. Коли ролик з її ши-тцу став популярним, то сама Макена зізнається, що не очікувала такої популярності.

"Я часто публікую відео, але не думала, що саме це стане вірусним. Найбільше мені сподобалося читати коментарі й бачити, скільки людей мають таких самих "контролерів режиму сну", — зізнається американка.

Реакція соцмереж

У коментарях власники тварин розповіли, що їх улюбленці теж мають конкретний режим відпочинку. Найбільше схвалення отримали такі репліки:

"Він керує дуже суворою системою";

"Ти змусила його просити двічі — це неприйнятно";

"Це його дім, а ти тут просто живеш";

"Собаки взагалі дуже точно відчувають час".

