Кіт повернувся додому через пів року після зникнення, але в домі вже жив його "двійник"

Американка Агніа була неочікувано втішена тим, що через після зникнення її кіт повернувся додому. Однак стався курйоз — там уже жив інший пухнастий, який був точною копією зниклого чотирилапого.

Виявилося, що ідентичний кіт уже як пів року мешкав, і якого жінка вважала зниклим, якого знайшла за пів року до того. Про це вона розповіла в своєму ролику в TikTok.

Ролик став вірусним — зібрав понад 1,4 мільйона переглядів. На відео видно, як два сірі коти сидять один навпроти одного й дивляться так, ніби побачили власне відображення в дзеркалі.

"Коли твій кіт зникає, хтось знаходить "його" через пів року, а справжній кіт повертається ще через рік", — йдеться в підписі до відео.

Як з'ясувалося, після зникнення улюбленця хтось привів до Агнії іншого сірого кота, дуже схожого на її домашнього. Господарка прийняла тварину, вважаючи, що це її кіт, але через рік потому додому несподівано повернувся справжній кіт.

В іншому відео американка показала, як обидва коти сидять за кілька кроків один від одного, повторюючи позу та не зводячи очей. На відео видно, як вони обидва не можуть повірити в реальність того, що відбувається.

Реакція соцмереж

Користувачі соцмереж миттєво відреагували жартами. Найбільше схвалення отримали такі репліки:

"Коти кричать один на одного "шахрай!";

"Крадіжка особистості — це не жарт";

"В моєї сестри чорний кіт зник на рік, після чого в родині з’явився новий. А згодом повернувся і старий — у підсумку вдома оселилися два однакові чорні коти";

"Уявляю їх діалог: "ти хто?", а йому у відповідь: "а ти хто? самозванець!".

