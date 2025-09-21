Місія здійсненна: кіт-альпініст намагався подолати підвіконник і розсмішив Інтернет (відео)

У США власник кота помітив його дивні рухи біля вікна та почав записувати на відео. Побачене розсмішило не тільки господаря пухнастого, але й зробило тварину зіркою Інтернету.

Related video

Пухнастий намагався вилізти на підвіконник, і навіть повис на кілька секунд у смішній позі, як це видно на опублікованому відео в Reddit.

Ролик з котиком став популярним на платформі — набрав понад 3 тис. реакцій та сотні коментарів. На кадрах можна побачити, як чорний кіт придивляється на підвіконник, куди хоче застрибнути та крутиться довкола нього кілька секунд.

За мить пухнастий наважується таки стрибнути, але стається курйоз — тварина зачіпляється передніми лапами та повисає у кумедній позі. Тоді чотирилапий наважується таки видряпатися на верх, на чому й завершується відео.

Наразі відомо, що цей ролик був знятий в США, однак невідомо про точну дату зйомки. Автор відео не повідомив додаткових подробиць.

Реакція мережі

У коментарях до вірусного відео, користувачі відверто посміялися з побачених кадрів. Найбільше підтримки отримати такі репліки:

"Ця його поза на підвіконнику";

"Ось я, коли йду на боулдерінг, лол";

"Його котячі предки точно офігівають від побаченого";

"Вітаю, малюче, це — найгірше, що хтось коли-небудь робив";

"Трохи заспокоює думка, що я теж не так вже добре "людською" справою займаюся".

