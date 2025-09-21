Миссия выполнима: кот-альпинист пытался преодолеть подоконник и рассмешил Интернет (видео)

В США владелец кота заметил его странные движения у окна и начал записывать на видео. Увиденное рассмешило не только хозяина пушистого, но и сделало животное звездой Интернета.

Пушистый пытался вылезти на подоконник, и даже повис на несколько секунд в смешной позе, как это видно на опубликованном видео в Reddit.

Ролик с котиком стал популярным на платформе — набрал более 3 тыс. реакций и сотни комментариев. На кадрах можно увидеть, как черный кот присматривается к подоконнику, куда хочет запрыгнуть и крутится вокруг него несколько секунд.

Через мгновение пушистый решается таки прыгнуть, но происходит курьез — животное зацепляется передними лапами и повисает в забавной позе. Тогда четвероногий решается таки вскарабкаться на верх, на чем и завершается видео.

Известно, что этот ролик был снят в США, однако неизвестно о точной дате съемки. Автор видео не сообщил дополнительных подробностей.

Реакция сети

В комментариях к вирусному видео, пользователи откровенно посмеялись с увиденных кадров. Больше всего поддержки получить такие реплики:

"Эта его поза на подоконнике";

"Вот я, когда иду на боулдеринг, лол";

"Его кошачьи предки точно офигевают от увиденного";

"Поздравляю, малыш, это — худшее, что кто-то когда-либо делал";

"Немного успокаивает мысль, что я тоже не так уж хорошо "человеческим" делом занимаюсь".

