"Мировое господство": фотография котика в "особой" позе сделала его звездой сети (фото)

Владелец одного пушистого из США заметил странное выражение лица своего котика, который успел зафотографировать. В комментариях к этим фотографиям пользователи сети посмеялись и предупредили мужчину, что кот "что-то задумал".

Сам автор поста добавляет, что эта фотография была сделана случайно, и он сам не ожидал поймать такой кадр, говорится в публикации мужчины в Reddit.

Сообщение мужчины стало вирусным — набрало более 43 тыс. реакций на платформе. На фотографиях можно увидеть, как владелец поймал зловещее сощуривание

Кот зловеще поглядывает на хозяина Фото: Reddit Он явно что-то задумал Фото: Reddit

Владелец котика подписал эту фотографию следующим образом: "Подозреваю, что мой кот что-то задумал, мне надо волноваться?". Чуть ниже автор поста добавил комментарий в виде "Хе-хе-хе", обыгрывая выражение мордочки пушистого.

Пока точно неизвестно, где и когда была сделана эта фотография. Сам автор публикации не сообщил дополнительных деталей относительно этой истории.

Реакция соцсетей

В комментариях к вирусному посту мужчины, многие пользователи посмеялись с забавного выражения мордочки котика. Больше всего поддержки получили такие реплики:

"Так и есть, лол";

"Выпускайте Кракена";

"Мировое господство, значит? Ахахахахахха!";

"У меня есть план, Смитерс"

"Это самое смешное фото кота, которое я когда-либо видел. А это многого стоит, учитывая все кошачьи фото, которые я пересмотрел".

