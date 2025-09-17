Поддержите нас UA
МирФан

"Мировое господство": фотография котика в "особой" позе сделала его звездой сети (фото)

"Он явно что-то задумал": мужчина сфотографировал своего котика в "особой" позе
Владелец одного пушистого поймал забавное выражение котика на фото | Фото: Reddit

Владелец одного пушистого из США заметил странное выражение лица своего котика, который успел зафотографировать. В комментариях к этим фотографиям пользователи сети посмеялись и предупредили мужчину, что кот "что-то задумал".

Сам автор поста добавляет, что эта фотография была сделана случайно, и он сам не ожидал поймать такой кадр, говорится в публикации мужчины в Reddit.

Сообщение мужчины стало вирусным — набрало более 43 тыс. реакций на платформе. На фотографиях можно увидеть, как владелец поймал зловещее сощуривание

Кот на диване
Кот зловеще поглядывает на хозяина
Фото: Reddit
Кот на диване
Он явно что-то задумал
Фото: Reddit

Владелец котика подписал эту фотографию следующим образом: "Подозреваю, что мой кот что-то задумал, мне надо волноваться?". Чуть ниже автор поста добавил комментарий в виде "Хе-хе-хе", обыгрывая выражение мордочки пушистого.

Пока точно неизвестно, где и когда была сделана эта фотография. Сам автор публикации не сообщил дополнительных деталей относительно этой истории.

Реакция соцсетей

В комментариях к вирусному посту мужчины, многие пользователи посмеялись с забавного выражения мордочки котика. Больше всего поддержки получили такие реплики:

  • "Так и есть, лол";
  • "Выпускайте Кракена";
  • "Мировое господство, значит? Ахахахахахха!";
  • "У меня есть план, Смитерс"
  • "Это самое смешное фото кота, которое я когда-либо видел. А это многого стоит, учитывая все кошачьи фото, которые я пересмотрел".

Впоследствии стало известно, как кот стал сенсацией сети благодаря сну в необычном месте. Милый сон пушистого под звуки морских волн стал вирусным в сети.