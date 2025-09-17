"Мировое господство": фотография котика в "особой" позе сделала его звездой сети (фото)
Владелец одного пушистого из США заметил странное выражение лица своего котика, который успел зафотографировать. В комментариях к этим фотографиям пользователи сети посмеялись и предупредили мужчину, что кот "что-то задумал".
Сам автор поста добавляет, что эта фотография была сделана случайно, и он сам не ожидал поймать такой кадр, говорится в публикации мужчины в Reddit.
Сообщение мужчины стало вирусным — набрало более 43 тыс. реакций на платформе. На фотографиях можно увидеть, как владелец поймал зловещее сощуривание
Владелец котика подписал эту фотографию следующим образом: "Подозреваю, что мой кот что-то задумал, мне надо волноваться?". Чуть ниже автор поста добавил комментарий в виде "Хе-хе-хе", обыгрывая выражение мордочки пушистого.
Пока точно неизвестно, где и когда была сделана эта фотография. Сам автор публикации не сообщил дополнительных деталей относительно этой истории.
Реакция соцсетей
В комментариях к вирусному посту мужчины, многие пользователи посмеялись с забавного выражения мордочки котика. Больше всего поддержки получили такие реплики:
- "Так и есть, лол";
- "Выпускайте Кракена";
- "Мировое господство, значит? Ахахахахахха!";
- "У меня есть план, Смитерс"
- "Это самое смешное фото кота, которое я когда-либо видел. А это многого стоит, учитывая все кошачьи фото, которые я пересмотрел".
Ранее Фокус сообщал, что пушистый не простил хозяйке, оставившей его дома. За время отсутствия хозяйки пушистый успел обидеться на владелицу, а его реакция ее подруге стала вирусной.
Впоследствии стало известно, как кот стал сенсацией сети благодаря сну в необычном месте. Милый сон пушистого под звуки морских волн стал вирусным в сети.