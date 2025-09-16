Под звуки волн: кот стал сенсацией сети благодаря сну в необычном месте (видео)

Туристы одного из городов вблизи моря прогуливались вдоль пирса, когда заметили на побережье котика, спавшего на побережье. Милый сон пушистого под звуки морских волн стал вирусным в сети.

Пользователи предполагают, что кадры были сняты на одном из курортов Средиземного моря, как видно на опубликованном видео в Reddit.

Сообщение на платформе стало популярным — за 5 дней набрало более 56 тыс. реакций. На кадрах одного из туристов заметно, что пушистый спокойно спал себе на камне вблизи одного из причалов.

"Котик у моря", — говорится в подписи автора ролика.

Также автор ролика показывает место, где животное решило отдохнуть. По предположению пользователей сети, эти кадры были вероятно сняты недавно вблизи Хорватии, Италии, Греции или Турции.

Сам владелец видео не сообщал дополнительных подробностей, когда и где смог заснять животное во время сна.

Реакция соцсетей

В комментариях к популярному ролику, юзеры не сдерживали своего восторга от увиденных кадров. Больше всего предпочтений получили такие реплики:

"Наслаждается жизнью";

"...и видит сны о рыбе";

"Вот это я понимаю — жизнь мечты";

"Котик морской, поделись секретом";

"Такая умиротворенная, словно море поет колыбельную".

