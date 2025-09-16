Під звуки хвиль: кіт став сенсацією мережі завдяки сну у незвичному місці (відео)

Туристи одного з міст поблизу моря прогулювалися вздовж пірсу, коли помітили на узбережжі котика, що спав на узбережжі. Милий сон пухнастого під звуки морських хвиль став вірусним у мережі.

Користувачі припускають, що кадри були зняті на одному з курортів Середземного моря, як видно на опублікованому відео в Reddit.

Повідомлення на платформі стало популярним — за 5 днів набрало понад 56 тис. реакцій. На кадрах одного з туристів помітно, що пухнастий спокійно спав собі на камені поблизу одного з причалів.

"Котик у моря", — йдеться у підписі автора ролика.

Також автор ролика показує місцину, де тварина вирішила відпочити. За припущенням користувачів мережі, ці кадри були ймовірно зняті нещодавно поблизу Хорватії, Італії, Греції чи Туреччини.

Сам власник відео не повідомляв додаткових подробиць, коли та де зміг зафільмувати тварину під час сну.

У коментарях до популярного ролика, юзери не стримували свого захоплення від побачених кадрів. Найбільше вподобань отримали такі репліки:

"Насолоджується життям";

"…і бачить сни про рибу";

"Оце я розумію — життя мрії";

"Котику морський, поділися секретом";

"Така умиротворена, наче море співає колискову".

