"Світове панування": світлина котика в "особливій" позі зробила його зіркою мережі (фото)

Власник одного пухнастого зі США помітив дивний вираз обличчя свого котика, який встиг зафотографувати. У коментарях до цих світлин користувачі мережі посміялися та попередили чоловіка, що кіт "щось задумав".

Сам автор посту додає, що ця світлина була зроблена випадково, і він сам не очікував впіймати такий кадр, йдеться в публікації чоловіка в Reddit.

Повідомлення чоловіка стало вірусним — набрало понад 43 тис. реакцій на платформі. На світлинах можна побачити, як власник спіймав зловісне зіщулювання

Кіт зловісно поглядає на господаря Фото: Reddit Він явно щось задумав Фото: Reddit

Власник котика підписав цю світлину наступним чином: "Підозрюю, що мій кіт щось задумав, мені треба хвилюватися?". Трошки нижче автор посту додав коментар у вигляді "Хе-хе-хе", обігруючи вираз мордочки пухнастого.

Наразі точно невідомо, де та коли була зроблена ця світлина. Сам автор публікації не повідомив додаткових деталей щодо цієї історії.

Реакція соцмереж

У коментарях до вірусного посту чоловіка, багато користувачів посміялися з кумедного виразу мордочки котика. Найбільше підтримки отримали такі репліки:

"Так і є, лол";

"Випускайте Кракена";

"Світове панування, значить? Ахахахахха!";

"У мене є план, Смізерсе"

"Це найсмішніше фото кота, яке я коли-небудь бачив. А це багато чого варте, зважаючи на всі котячі фото, що я переглянув".

