Кот вернулся домой через полгода после исчезновения, но в доме уже жил его "двойник"

Американка Агниа была неожиданно обрадована тем, что спустя после исчезновения ее кот вернулся домой. Однако произошел курьез — там уже жил другой пушистый, который был точной копией пропавшего четвероногого.

Оказалось, что идентичный кот уже как полгода жил, и которого женщина считала пропавшим, которого нашла за полгода до того. Об этом она рассказала в своем ролике в TikTok.

Ролик стал вирусным — собрал более 1,4 миллиона просмотров. На видео видно, как два серых кота сидят друг напротив друга и смотрят так, будто увидели собственное отражение в зеркале.

"Когда твой кот исчезает, кто-то находит "его" через полгода, а настоящий кот возвращается еще через год", — говорится в подписи к видео.

Как выяснилось, после исчезновения любимца кто-то привел к Агнии другого серого кота, очень похожего на ее домашнего. Хозяйка приняла животное, считая, что это ее кот, но через год спустя домой неожиданно вернулся настоящий кот.

В другом видео американка показала, как оба кота сидят в нескольких шагах друг от друга, повторяя позу и не сводя глаз. На видео видно, как они оба не могут поверить в реальность происходящего.

Реакция соцсетей

Пользователи соцсетей мгновенно отреагировали шутками. Наибольшее одобрение получили такие реплики:

"Коты кричат друг на друга "мошенник!";

"Кража личности — это не шутка";

"У моей сестры черный кот исчез на год, после чего в семье появился новый. А потом вернулся и старый — в итоге дома поселились два одинаковых черных кота";

"Представляю их диалог: "ты кто?", а ему в ответ: "а ты кто? самозванец!".

