Собака не простил опоздание женщине: реакция любимца была показательной (видео)

25-летняя жительница Нью-Йорка Макена Крамли засиделась вечером перед телевизором, что не понравилось ее собаке породы ши-тцу по имени Роки. Реакция четвероногого на нарушение "ритуала" вызвала смех в соцсетях.

Оказалось, что Роки является сторонником строгой "дисциплины сна" и ложится отдыхать в 21-й, из-за чего обиделся на владелицу. Реакцию собаки женщина показала в своем TikTok.

Короткий ролик стал вирусным — набрал более 3,4 млн просмотров. На кадрах видно пятилетнего ши-тцу Роки, который стоит в дверях спальни и громко лает на хозяйку.

"Боже упаси, если уже 9:02, а я еще не в постели с ним. Он очень требовательный", — говорится в сообщении женщины.

По словам Макены, ее собака обожает вечерние объятия, а "отбой" ко сну происходит ежедневно в 21-й.

"Если этого не происходит — он садится у дверей спальни и лает, пока я не сдамся", — рассказала она Newsweek.

Хозяйка в шутку называет Роки "любовным жуком", ведь пес постоянно стремится быть рядом и не терпит нарушения ритуалов. Когда ролик с ее ши-тцу стал популярным, то сама Макена признается, что не ожидала такой популярности.

"Я часто публикую видео, но не думала, что именно это станет вирусным. Больше всего мне понравилось читать комментарии и видеть, сколько людей имеют таких же "контроллеров режима сна", — признается американка.

Реакция соцсетей

В комментариях владельцы животных рассказали, что их любимцы тоже имеют конкретный режим отдыха. Больше всего одобрения получили такие реплики:

"Он управляет очень строгой системой";

"Ты заставила его просить дважды — это неприемлемо";

"Это его дом, а ты здесь просто живешь";

"Собаки вообще очень точно чувствуют время".

