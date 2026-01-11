Мужчина приютил бездомную кошку: через несколько дней его ждал сюрприз (фото)

Мужчина принес домой спасенную с улицы бездомную кошку, однако уже через два дня был шокирован, когда увидел, что она скрывала.

Животное, как выяснилось, было беременным, и родило четырех котят в доме своего спасателя: перед этим он даже не подозревал, что такое может произойти. Своей историей мужчина на днях поделился на странице в сети Reddit.

Пользователь показал кадры, как выглядит спасенное животное. На них видно белую пушистую кошку и четырех крошечных котят: двух с белым цветом шерсти и еще двух с оранжевыми пятнами.

"Я думал, что спас одну кошку, а через два дня произошло вот что", — подписал он фотографии.

Reddit u/Diligent_Pilot_1949 | спасенная кошка с новорожденными котятами

Reddit u/Diligent_Pilot_1949 | кошка с котятами

Реакция пользователей

Мужчина, как выяснилось, когда принес спасенную кошку домой, понятия не имел о том, что животное будет иметь котят. Его сообщение в Reddit стало популярным среди пользователей, собрав более 77 тысяч лайков и еще почти 770 комментариев.

"У вас есть несколько зефирных конфет, одна из которых предварительно поджаренная", — пошутил один из комментаторов.

Еще одна женщина отметила, что кошка "умная" и "хорошо знала, что делает".

Другие комментаторы, хотя мужчина не раскрыл намерения, оставит ли котят себе, обратили внимание на то, что он совершил добрый поступок.

"Я никогда не смогу понять, как коты просто "знают", когда они находятся рядом с безопасным человеком. Вы еще раз доказали, что они обладают интуицией. Они могут видеть добрую душу", — отметил другой пользователь.

Сейчас кошка и ее новорожденные котята чувствуют себя хорошо и находятся под наблюдением своего спасателя.

