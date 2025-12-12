Женщина вызвала сантехника на дом: она не была готова к реакции кота на это (фото)

Жительница Великобритании вызвала мастера на дом, однако когда тот начал ремонтные работы, столкнулась с неожиданным поведением своего любимца.

16-летний кот Артур внезапно продемонстрировал владелице свое отношение к незваным гостям в месте, которое он воспринимает как одно из своих убежищ в доме. Своей историей британка Тара поделилась в TikTok.

Как выяснилось, любимец Тары имеет очень своенравный характер и не может скрыть своих эмоций, когда что-то происходит не так, как нужно. Женщина рассказала изданию Newsweek, что приютила его много лет назад, когда он еще был котенком, и перевезла из Дубая в Великобританию.

Тара утверждает: Артур очень привязан к своим привычкам, поэтому, когда на его территорию пришел неизвестный мужчина, он совершенно не растерялся. Питомец продемонстрировал, кто здесь главный, громко высказав свое недовольство.

Скриншот | кот продемонстрировал свою реакцию на приход незваного гостя

Сантехник, пришедший ремонтировать бойлер, был вынужден открыть один из шкафчиков. Именно это место раньше облюбовал для себя любимец женщины.

"Артур был абсолютно разъярен тем, что этот незнакомец мешал ему пользоваться шкафами. Он начал кричать на сантехника, чтобы тот ушел", — рассказала Тара.

По словам женщины, ее кот очень громкий и не боится демонстрировать свое недовольство. Он всегда по-особенному защищает свои тайники, особенно те, что расположены на кухне. Однако и сантехник не растерялся: он начал мяукать в ответ на действия кота.

Видеоролик быстро стал популярным в TikTok, собрав более 90 тысяч лайков и сотни комментариев.

"Он ведет себя так, будто это он платит счета", — отметил один из пользователей;

"Представьте себе, что вы этот парень, который пришел выполнять свою работу, а на него кричат", — отметил другой комментатор;

"Это (звуки из видео — ред.) разбудило всех моих котов, и они целых 10 минут рыскали вокруг", — признался другой владелец животных.

Стоит заметить, что специалисты называют любовь кошек к различным тайникам в доме типичным поведением. Обычно именно такие места для этих любимцев являются тихими убежищами от стресса, громких звуков и тому подобное.

