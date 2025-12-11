Владелица ограничила своего кота в еде: она не была готова к его реакции на это (фото)

27-летняя Кортни из штата Оклахома, США, была вынуждена лишить своего 16-летнего кота Китти еды всего на несколько часов, однако столкнулась с неожиданной реакцией любимца.

Кот, который привык к своему привычному режиму питания и порциям, совсем не собирался мириться с тем, что его ограничивают в еде, хоть и на короткое время. Забавной историей из своей жизни Кортни поделилась в TikTok.

Женщина призналась в комментарии для издания Newsweek, что Китти привык к тому, что в свободном доступе у него всегда есть сухой корм. Влажный животное получает тогда, когда владелица просыпается.

Однако недавно привычный режим питания Китти пришлось изменить на некоторое время: коту нужно было пробыть несколько часов без еды. Именно такое требование выдвинул ветеринар, у которого питомцу нужно было пройти процедуру.

"Я не кормила его с 8:30 вчера вечером, а сейчас уже почти 10:30 утра", — рассказала Кортни.

После таких "голодных пыток" она поняла, что ее кот совсем не готов мириться с ограничениями. Животное уселось на диване неподалеку от владелицы и молча смотрело на женщину, устремив на нее сердитый, судя по всему, взгляд.

Newsweek | реакция кота на то, что его лишили еды

Кот просидел так некоторое время, пристально вглядываясь в свою хозяйку и молча требуя свою законную еду. В это время он даже глазом не моргнул.

Такая реакция животного быстро стала популярной среди пользователей TikTok. Видеоролик собрал более 111 тысяч лайков и сотни комментариев.

"Пожалуйста, сообщите нам, когда его накормят и кот больше не будет планировать вашу смерть", — отметил один из пользователей;

"Мое голодание для тебя шутка?", — посмеялся другой комментатор;

"Он действительно нахмурился", — отметил еще один пользователь.

Стоит заметить, что владельцам советуют перед процедурами любимцев у ветеринаров тщательно подготовиться, в частности позаботившись о спокойствии животного и создании комфортных условий.

