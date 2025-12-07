"Ты здесь не управляешь": фермер показал, как кот справляется с работой в его угодьях (фото)

Владелец фермы в США показал свои угодья и любимого пушистого рыжего кота в разных уголках на своей территории. Фотографии убедили сеть, что именно четвероногий является главным на этой территории.

На одной из фотографий видно, как владелец пытался показать, кто здесь главный. Но реакция рыжего кота лучше всего ответила на эту попытку, говорится в заметке в Reddit.

Фото с рыжим "менеджером фермы" стали вирусными — набрали более 32 тыс. реакций и сотни комментариев. На одном фото он шагает по тропинке, пока коровы внимательно наблюдают за его инспекцией.

Кот-управленец берет ментальное здоровье подопечных Фото: Reddit

На еще одной фотографии котик лежит рядом с теленком, которому проводит "сеанс эмоциональной поддержки". А третий кадр показывает настоящий "кошачий аудит" — пушистый проверяет качество корма для коровки с номером "539".

Автор сообщения не рассказал, где и когда были сняты эти фотографии. Пользователи предполагают, что фото были сделаны летом или в начале осени этого года на одной из животных ферм.

Пушистый менеджер проверяет качество корма Фото: Reddit

Реакция соцсетей

В комментариях к популярному посту, пользователи не сдерживали юмора и восхищения навыками пушистого менеджера фермы.

Наибольшее одобрение получили следующие реплики:

"Ты здесь не командуешь, мужик. Это все его работа и заслуга";

"Вот так надо заботиться обо всем на ферме — от животных до еды";

"Милота. Фото, что сделали мой день!";

"Теперь я знаю, кто может поехать в отпуск и не переживать за скот. Ведь есть профессиональный пушистый менеджер!".

