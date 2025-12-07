Підтримайте нас RU
"Ти тут не керуєш": фермер показав, як кіт справляється з роботою в його угіддях (фото)

"Ти тут не керуєш": власник ферми показав справжнього головного "менеджера"
Пухнастий став зіркою мережі завдяки навичкам менеджера на фермі | Фото: Reddit

Власник ферми в США показав свої угіддя та улюбленого пухнастого рудого кота в різних куточках на своїй території. Світлини переконали мережу, що саме чотирилапий є головним на цій території.

На одній зі світлин видно, як власник намагався показати, хто тут головний. Але реакція рудого кота краще за все відповіла на цю спробу, йдеться в дописі в Reddit.

Фото з рудим "менеджером ферми" стали вірусними — набрали понад 32 тис. реакцій та сотні коментарів. На одному фото він крокує стежкою, поки корови уважно спостерігають за його інспекцією.

Кіт-управлінець
Кіт-управлінець бере ментальне здоров'я підопічних
Фото: Reddit

На ще одній світлині котик лежить поруч із телям, якому проводить "сеанс емоційної підтримки". А третій кадр показує справжній "котячий аудит" — пухнастий перевіряє якість корму для корівки з номером "539".

Автор повідомлення не розповів, де та коли були зняті ці світлини. Користувачі припускають, що фото були зроблені влітку чи на початку осені цього року на одній з тваринних ферм.

Пухнастий менеджер
Пухнастий менеджер перевіряє якість корму
Фото: Reddit

Реакція соцмереж

У коментарях до популярного посту, користувачі не стримували гумору та захоплення навичками пухнастого менеджера ферми.

Найбільше схвалення отримали такі репліки:

  • "Ти тут не керуєш, чоловіче. Це все його робота та заслуга";
  • "Ось так треба опікуватися всім на фермі — від тварин до їжі";
  • "Милота. Фото, що зробили мій день!";
  • "Тепер я знаю, хто може поїхати у відпустку та не переживати за худобу. Адже є професійний пухнастий менеджер!".

Раніше Фокус повідомляв про те, як побороти апатію кота простим способом. Мешканка Філіппін Міна помітила, що її сіамський кіт Тофу поводиться доволі апатично, і вирішила спробувати один простий та ефективний спосіб допомогти пухнастому.

Згодом стало відомо, що дивна "гра" кота біля розетки обернулася відкриттям. Пухнастий виявив приховану небезпеку в домі, а все завдяки одній дивній поведінці біля розетки.