"Ти тут не керуєш": фермер показав, як кіт справляється з роботою в його угіддях (фото)
Власник ферми в США показав свої угіддя та улюбленого пухнастого рудого кота в різних куточках на своїй території. Світлини переконали мережу, що саме чотирилапий є головним на цій території.
На одній зі світлин видно, як власник намагався показати, хто тут головний. Але реакція рудого кота краще за все відповіла на цю спробу, йдеться в дописі в Reddit.
Фото з рудим "менеджером ферми" стали вірусними — набрали понад 32 тис. реакцій та сотні коментарів. На одному фото він крокує стежкою, поки корови уважно спостерігають за його інспекцією.
На ще одній світлині котик лежить поруч із телям, якому проводить "сеанс емоційної підтримки". А третій кадр показує справжній "котячий аудит" — пухнастий перевіряє якість корму для корівки з номером "539".
Автор повідомлення не розповів, де та коли були зняті ці світлини. Користувачі припускають, що фото були зроблені влітку чи на початку осені цього року на одній з тваринних ферм.
Реакція соцмереж
У коментарях до популярного посту, користувачі не стримували гумору та захоплення навичками пухнастого менеджера ферми.
Найбільше схвалення отримали такі репліки:
- "Ти тут не керуєш, чоловіче. Це все його робота та заслуга";
- "Ось так треба опікуватися всім на фермі — від тварин до їжі";
- "Милота. Фото, що зробили мій день!";
- "Тепер я знаю, хто може поїхати у відпустку та не переживати за худобу. Адже є професійний пухнастий менеджер!".
