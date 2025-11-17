Дивна "гра" кота біля розетки обернулася неочікуваним відкриттям для жінки (відео)

Одна британська власниця кота стверджує, що улюбленець врятував життя. Пухнастий виявив приховану небезпеку в домі, а все завдяки одній дивній поведінці біля розетки.

Жінка говорить, що тварина почала шипіти та бити лапою по розетці, чим привернула увагу власниці на проблему. Поведінку пухнастого улюбленця жінка зняла на відео та розмістила в TikTok.

Ролик жінки став вірусним у мережі — набрав майже 1,8 млн переглядів у TikTok і понад 5,2 млн переглядів у Instagram. На відео господарка зняла момент, коли її сибірський кіт Лука неймовірно зосередився на одній-єдиній розетці.

Кіт шипів, тягнув лапу до розетки, обнюхував її. Спершу жінка подумала, що він "просто поводиться як кіт", та коли Лука шипів на розетку кілька днів поспіль, довелося "розслідувати".

Спочатку жінка боялася, що в стіні щось застрягло. Однак правда виявилася значно гіршою та потенційно смертельно небезпечною.

"Спершу ми сміялися, думали, що він просто грається, але коли він знову й знову шипів на цю розетку, вирішили перевірити. Виявилося, проводка була зроблена настільки погано, що становила серйозну небезпеку. Ми перевірили весь будинок і знайшли ще кілька небезпечних ділянок", — каже власниця.

Електрик сказав сім'ї, що "це найгірше, що він бачив", а тому сім'я планує провести ремонт електричного обладнання. Вона резюмує, що варто довіряти котам у таких ситуаціях, адже вони кмітливі та уважні.

Реакція соцмереж

Коментатори під відео швидко назвали Луку "героєм", який, можливо, врятував життя своїй господарці. Інші поділилися власними історіями про те, як їхні тварини відчували те, про що люди навіть не здогадувалися.

"Це неймовірно! Дайте цьому коту купу смаколиків".

"Мій кіт відчував, коли в мого сина починалися або мали початися судоми".

Третій написав: "Мій кіт першим помітив мою онкологію";

"У мене так пухнаста почуяла, що вдома будуть гості та попередила нявчанням, стоячи біля дверей".

