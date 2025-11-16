"Без кави нема справи": кіт став інтернет-зіркою завдяки "сонним" посиденькам у кав'ярні (фото)

Одна відвідувачка мережі популярних кав'ярень помітила пухнастого, який сидів і когось чи чогось чекав. Його поведінка, що потрапила на фото, дуже розважила користувачів мережі.

Свідок тієї історії говорить, що просто стояла у черзі та не очікувала побачити котика в кав'ярні. Світлини з чотирилапим відвідувачем жінка оприлюднила в Reddit.

Авторка посту вказує, що прийшла до одного з торгових центрів, де вирішила взяти чашку кави та щось до неї. В якусь мить вона поглянула у бік, коли стояла у черзі та помітила котика.

Поведінка пухнастого її дуже розвеселила, адже кіт позіхав у переповненому закладі. Кілька кадрів його рухів їй вдалося впіймати на фото.

Кіт у кав'ярні запозіхав, очікуючи на каву Фото: Reddit

"Помітила у Starbucks", — йдеться в підписі до світлин.

Пізніше жінка повідомила, що цей кадр було зроблено в Стамбулі в торговому центрі Kanyon кілька годин тому. Більше деталей авторка посту не повідомила про кумедну поведінку котика.

Загалом коти в Туреччині вважаються символами удачі та гарного настрою. Тому турки вважають, що не варто переміщати чи чіпати пухнастого, навіть якщо він заважатиме за певних обставин.

Також турки та іноземні туристи знають, що варто годувати всіх чотирилапих, якщо вони зацікавляться їжею. Тому в мережі часто можна побачити відео з тим, як котик з цікавістю розглядає обід відвідувача закладу харчування.

Котик у Стамбулі зацікавився їжею чоловіка в ресторані

Реакція соцмереж

У коментарях до популярного посту, користувачі не приховували свого захоплення від поведінки чотирилапого. Найбільшого схвалення отримали наступні репліки:

"Де його чашка?!";

"Хтось! Купіть цьому коте латте!";

"Позіхає і потім: "Ей. Нащо тобі камера? Ти мені замовиш американо чи як? Ато не прокинувся!";

"Каво-Кіт";

"Це так мило, і ще одна просто причина завітати до такого Старбаксу, де всім заправляють коти".

