"Без кофе нет дела": кот стал интернет-звездой благодаря "сонным" посиделкам в кафе (фото)

Одна посетительница сети популярных кафе заметила пушистого, который сидел и кого-то или чего-то ждал. Его поведение, попавшее на фото, очень развлекло пользователей сети.

Свидетельница той истории говорит, что просто стояла в очереди и не ожидала увидеть котика в кафе. Фотографии с четвероногим посетителем женщина обнародовала в Reddit.

Автор поста указывает, что пришла в один из торговых центров, где решила взять чашку кофе и что-то к ней. В какой-то момент она посмотрела в сторону, когда стояла в очереди и заметила котика.

Поведение пушистого ее очень развеселило, ведь кот зевал в переполненном заведении. Несколько кадров его движений ей удалось поймать на фото.

Кот в кофейне зазевался, ожидая кофе Фото: Reddit

"Заметила в Starbucks", — говорится в подписи к фотографиям.

Позже женщина сообщила, что этот кадр был сделан в Стамбуле в торговом центре Kanyon несколько часов назад. Больше деталей автор поста не сообщила о забавном поведении котика.

В общем коты в Турции считаются символами удачи и хорошего настроения. Поэтому турки считают, что не стоит перемещать или трогать пушистого, даже если он будет мешать при определенных обстоятельствах.

Также турки и иностранные туристы знают, что стоит кормить всех четвероногих, если они заинтересуются едой. Поэтому в сети часто можно увидеть видео с тем, как котик с интересом рассматривает обед посетителя заведения питания.

Котик в Стамбуле заинтересовался едой мужчины в ресторане

Реакция соцсетей

В комментариях к популярному посту, пользователи не скрывали своего восторга от поведения четверолапого. Наибольшего одобрения получили следующие реплики:

"Где его чашка?!";

"Кто-нибудь! Купите этому кот латте!";

"Позевывает и потом: "Эй. Зачем тебе камера? Ты мне закажешь американо или как? А то не проснулся!";

"Кофе-Кот";

"Это так мило, и еще одна просто причина посетить такой Старбакс, где всем заправляют коты".

