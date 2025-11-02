"Справжнє зло": кіт покусав сусідку по квартирі — "помста" власниці підкорила мережу (фото)

Кіт покусав сусідку по квартирі й власниця вирішила "покарати" улюбленця. Спосіб, який вона придумала, розсмішив користувачів у мережі.

Жінка вирішила по-особливому "помститися" своєму коту Піпу й продемонструвала його сороміцькі фотографії у соціальних мережах. Смішні кадри власниця розмістила зокрема у мережі Reddit.

Користувачка зізналася, що дуже любить свого кота, однак у нього є певна особливість іноді перетворюватися на справжнього "демона" й поводитися дуже нечемно.

"Він вкусив мою сусідку по кімнаті, тому я публікую його найпотворніші фотографії. Я люблю його, його звуть Піп, але коли він поводиться погано, він перетворюється на демона на ім'я Мальфус", — розповіла власниця.

Reddit | жінка виставила найгірші фотографії свого кота в інтернет, аби покарати його

На кадрах, якими поділилася жінка, видно її улюбленця у найбезглуздіших та невдалих позах. Піп демонструє відверте невдоволення на фотографіях.

Відео дня

Незвичайний спосіб "помсти" улюбленцю викликав хвилю емоцій серед користувачів мережі. Кадри швидко зібрали подан 86 тисяч уподобань та майже 2000 коментарів.

"Це обличчя кота, який ні про що не шкодує", — зауважив один із коментаторів.

Інший користувач припустив, що сусідка, ймовірно, "заслужила" на котячі укуси, а самі фотографії назвав "чарівними", попри сподівання власниці виставити улюбленця у поганому світлі.

Чому коти кусаються?

Коти часто демонструють подібну поведінку, "атакуючи" та кусаючи своїх власників чи інших людей. Експерти платформи Cats Protection розповідають, що тварини це роблять через різні причини:

тварина налякана або переживає стрес. Особливо часто це трапляється, якщо кіт відчуває себе у пастці й не може втекти;

тварина надмірно збуджена. Часто така поведінка свідчить про те, що у неї вибух емоцій і тому вона неправильно спрямувала частину своєї мисливської поведінки на вас.

Експерти також стверджують, що жест, коли кіт обіймає та кусає за руку є типовим мисливським прийомом для цих чотирилапих.

Нагадаємо, у жовтні видання Newsweek розповіло історію, як жінка завела кішку після переїзду у новий дім, а потім отримала несподіваний сюрприз.

Також раніше жінка пережила операцію та показала, що тепер робить її кішка.