"Настоящее зло": кот покусал соседку по квартире — "месть" владелицы покорила сеть (фото)

Кот покусал соседку по квартире и владелица решила "наказать" любимца. Способ, который она придумала, рассмешил пользователей в сети.

Женщина решила по-особенному "отомстить" своему коту Пипу и продемонстрировала его стыдливые фотографии в социальных сетях. Смешные кадры владелица разместила в частности в сети Reddit.

Пользовательница призналась, что очень любит своего кота, однако у него есть определенная особенность иногда превращаться в настоящего "демона" и вести себя очень невежливо.

"Он укусил мою соседку по комнате, поэтому я публикую его самые уродливые фотографии. Я люблю его, его зовут Пип, но когда он ведет себя плохо, он превращается в демона по имени Мальфус", — рассказала владелица.

Reddit | женщина выставила худшие фотографии своего кота в интернет, чтобы наказать его

На кадрах, которыми поделилась женщина, видно ее любимца в самых нелепых и неудачных позах. Поп демонстрирует откровенное недовольство на фотографиях.

Необычный способ "мести" любимцу вызвал волну эмоций среди пользователей сети. Кадры быстро собрали подан 86 тысяч лайков и почти 2000 комментариев.

"Это лицо кота, который ни о чем не жалеет", — заметил один из комментаторов.

Другой пользователь предположил, что соседка, вероятно, "заслужила" на кошачьи укусы, а сами фотографии назвал "очаровательными", несмотря на надежду владелицы выставить любимца в плохом свете.

Почему коты кусаются?

Коты часто демонстрируют подобное поведение, "атакуя" и кусая своих владельцев или других людей. Эксперты платформы Cats Protection рассказывают, что животные это делают по разным причинам:

животное напугано или переживает стресс. Особенно часто это случается, если кот чувствует себя в ловушке и не может убежать;

животное чрезмерно возбуждено. Часто такое поведение свидетельствует о том, что у него взрыв эмоций и поэтому он неправильно направил часть своего охотничьего поведения на вас.

Эксперты также утверждают, что жест, когда кот обнимает и кусает за руку является типичным охотничьим приемом для этих четвероногих.

