Странная "игра" кота возле розетки обернулась неожиданным открытием для женщины (видео)

Одна британская владелица кота утверждает, что любимец спас жизнь. Пушистый обнаружил скрытую опасность в доме, а все благодаря одному странному поведению возле розетки.

Женщина говорит, что животное начало шипеть и бить лапой по розетке, чем привлекло внимание владелицы на проблему. Поведение пушистого любимца женщина сняла на видео и разместила в TikTok.

Ролик женщины стал вирусным в сети — набрал почти 1,8 млн просмотров в TikTok и более 5,2 млн просмотров в Instagram. На видео хозяйка сняла момент, когда ее сибирский кот Лука невероятно сосредоточился на одной-единственной розетке.

Кот шипел, тянул лапу к розетке, обнюхивал ее. Сначала женщина подумала, что он "просто ведет себя как кот", но когда Лука шипел на розетку несколько дней подряд, пришлось "расследовать".

Відео дня

Сначала женщина боялась, что в стене что-то застряло. Однако правда оказалась значительно хуже и потенциально смертельно опасной.

"Сначала мы смеялись, думали, что он просто играет, но когда он снова и снова шипел на эту розетку, решили проверить. Оказалось, проводка была сделана настолько плохо, что представляла серьезную опасность. Мы проверили весь дом и нашли еще несколько опасных участков", — говорит владелица.

Электрик сказал семье, что "это худшее, что он видел", а потому семья планирует провести ремонт электрического оборудования. Она резюмирует, что стоит доверять котам в таких ситуациях, ведь они сообразительны и внимательны.

Реакция соцсетей

Комментаторы под видео быстро назвали Луку "героем", который, возможно, спас жизнь своей хозяйке. Другие поделились собственными историями о том, как их животные чувствовали то, о чем люди даже не догадывались.

"Это невероятно! Дайте этому коту кучу вкусностей".

"Мой кот чувствовал, когда у моего сына начинались или должны были начаться судороги".

Третий написал: "Мой кот первым заметил мою онкологию";

"У меня так пушистая почувствовала, что дома будут гости и предупредила мяуканьем, стоя у дверей".

Ранее Фокус сообщал о том, как кот стал интернет-звездой благодаря "сонным" посиделкам в кафе. Его поведение, попавшее на фото, очень развлекло пользователей сети.

Впоследствии стало известно, что кот покусал соседку по квартире, а "месть" владелицы покорила сеть. Способ, который она придумала, рассмешил пользователей в сети.