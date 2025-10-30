"Найкраще рішення": власниця показала, як побороти апатію кота простим способом (відео)

Мешканка Філіппін Міна помітила, що її сіамський кіт Тофу поводиться доволі апатично та виглядає сумним. Жінка вирішила, що варто спробувати один простий, та ефективний спосіб допомогти пухнастому.

Вона вирішила прихистити ще одного котика Тірамісу (або Місу), аби той складав компанію Тофу, що і дало неочікуваний позитивний ефект. Зміни в житті котика філіппінка показала в ролику в Instagram.

Відео зі зміною настрою Тофу стало дуже вірусним — менше ніж за добу набрав майже 2,5 млн переглядів. На кадрах можна побачити, що сіамський кіт часто грається наодинці, жалібно нявчить та виглядає доволі апатичним.

Тоді Міна вирішила взяти під опіку другого котика — коричневого довгошерстого Місу, який мав скласти компанію його брату. За два місяці спільного життя поведінка та настрій Тофу змінилися на краще.

Відео дня

В ролику жінка показала, що тварини почали активно бешкетувати, разом їсти, проводити спільний час за сном і розвагами. Також філіппінка показала, що "депресивний" настрій сіамця поступово змінився на грайливий та жвавий.

"Найкраще рішення в житті. До того, як взяла кошеня для свого кота та після", — підписала свій ролик власниця пухнастих.

Сама Міна написала, що за два місяці разом Місу та Тофу доволі швидко знайшли спільну мову. Попри те, що обидва котики доволі грайливі за характером, власниця переконана в правильності свого рішення.

Виробник продукції Purina вказує, що прихисток ще одного котика до того пухнастого, що мають власники, має бути обдуманим. Фахівці переконані, що другий чотирилапий буде доцільним товаришем і супутником, якщо господарі часто залишають тварину на самоті.

Реакція соцмереж

У коментарях до ролика філіппінської власниці котиків, юзери захоплено підтримали рішення жінки. Найбільше підтримки отримали такі репліки:

"Гарно бачити, що вони поладнали так швидко";

"В мене часто теж котик був апатичним. Коли взяла кошеня, то вони спочатку билися, але потім поступово знайшли спільну мову";

"Це було чудове рішення";

"В мене котик теж сумував, допоки не взяли йому подругу. Через чотири роки в мене уже було ще п'ять малих клубочків".

Раніше Фокус розповідав про те, як кіт зміг забарикадуватися у ванній. Американець Ієн Грау помітив, що двері до ванної не відчинялися повністю, але звідти доносилося жалібне нявчання.

Згодом стало відомо, що пара прихистила кошеня і не може повірити в те, що воно робить. Подружжя з американського Чикаго не очікувало такої поведінки пухнастого, що теж вразило користувачів мережі.