Кіт забарикадувався у ванній: власник просунув камеру під двері і втратив дар мови (відео)

Американець Ієн Грау помітив, що двері до ванної не відчинялися повністю, але звідти доносилося жалібне нявчання. Чоловік зрозумів, що його кіт Смоукі опинився в пастці.

Власник пухнастого запідозрив, що кіт знову зачинив себе всередині ванни та не міг вибратися. Процес звільнення підопічного він показав на відео в Instagram.

Відео з пухнастим стало вірусним — набрало понад 1,6 млн переглядів. На кадрах помітно, що улюбленець на ім’я Smokey Bear уже вдруге примудрився відкрити висувні шухляди у ванній тумбі, які потім заблокували двері.

Щоб перевірити, що відбувається, господар просунув під двері телефон — і побачив кота, який простив власника допомогти вибратися. Цього разу чоловік вирішив діяти винахідливо: він знайшов у підвалі металеву смужку, зігнув її під кутом 90 градусів і просунув під двері, щоб закрити шухляди зсередини.

Відео дня

План спрацював — двері відчинилися, і Smokey Bear гордо вийшов на волю. Щоправда, одразу ж спробував знову зайти у ванну.

"На щастя, після того випадку він більше так не робив. Але з ним завжди треба бути напоготові — він постійно дивує!" — розповів Ієн виданню Newsweek.

Чоловік розповідає, що улюбленцю сім'ї вже сім років, але він далі продовжує проявляти інтерес до всього довкола. Він обожнює відкривати кухонні шафки, щоб "інспектувати", що там усередині, і пильно спостерігає за кожною новою річчю в домі.

Реакція мережі

Користувачі сміялися з поведінки кота, який вийшов із ванної з абсолютно байдужим виглядом. Найбільше підтримки отримали такі репліки:

"Мені здається, йому просто подобається драматизм ситуації";

"Жодного каяття. Зробить це знову".

"Це не його вина — просто ванну спроєктували неправильно";

"Переконаний, що Смоукі точно ще не в одну халепу влізе".

Раніше Фокус розповідав про дивну поведінку кошеняти з притулку. Подружжя з Чикаго, США, завело кошеня, а потім довго не могло звикнути до того, що воно продовжує робити кожного дня.

Згодом стало відомо, що жінка віднесла кота до притулку, але змінила рішення. Мешканка США відправилася за покупками до супермаркету, де помітила кота біля зони з візочками.