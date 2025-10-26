Подружжя завело кошеня: те, що воно робить щодня, зворушило мережу (відео)

Подружжя з Чикаго, США, завело кошеня, а потім довго не могло звикнути до того, що воно продовжує робити кожного дня.

Пара повертається додому і щодня зустрічається зі своїм 4-місячним котом на порозі будинку, оскільки улюбленець кожного разу обирає зустрічати своїх господарів після повернення у дім. Про це подружжя розповіло виданню Newsweek.

Британське кошеня на ім'я Тай Лунг вже від самого початку було особливим для пари, зізналися вони. Улюбленець одразу продемонстрував свою любов до людей і відданість, а згодом демонстрація цих почуттів лише посилилася.

Відтоді кошеня кожного дня зустрічає власників біля дверей будинку, де сім'я мешкає, чим кожного разу зворушує пару.

"З того моменту, як ми принесли його додому кілька місяців тому, ми зрозуміли, що він особливий, і ми одразу ж з ним зв’язалися! Він дуже ласкавий до тих, хто його оточує, і любить, коли його тримаю я чи хтось інший, хто випадково опинився поруч", — розповіла власниця кошеняти.

Відео дня

Вона стверджує, що подібний ритуал зустрічей кошеня неодмінно повторює кожного дня.

"Він завжди прибіжить до дверей, щоб неодмінно зустріти нас", — зазначила жінка.

Пара вирішила поділитися кадрами однієї з таких зустрічей в Instagram. Користувачів розчулив відеоролик: вже за деякий час допис зібрав понад 19 тисяч уподобань та безліч коментарів.

"Точно! Це найкращий спосіб повернутися додому", — зауважив один із користувачів.

Інший коментатор підкреслив, що коти саме у такий спосіб демонструють любов, особливо тоді, коли отримують її від своїх власників.

Як коти демонструють свою любов до людей?

Коти виявляють свою любов по-різному. Однак низка ознак може вказувати на те, що вони відчувають глибокі емоції до своїх власників, як пише видання The Guardian:

улюбленець переслідує вас — ходить за вами всюди;

зустрічає вас біля дверей;

поглядає на вас часто та упродовж тривалого часу;

торкається та "б'ється" головою об вас;

лиже власників;

приносить "подарунки" — іноді це те, що котам вдається вполювати;

часто сидить на колінах чи інших частинах тіла тощо.

Варто розуміти, що кожен улюбленець може проявляти також інші ознаки любові до своїх власників.

