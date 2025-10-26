Супруги завели котенка: то, что они делают каждый день, растрогало сеть (видео)
Супруги из Чикаго, США, завели котенка, а потом долго не могли привыкнуть к тому, что он продолжает делать каждый день.
Пара возвращается домой и ежедневно встречается со своим 4-месячным котом на пороге дома, поскольку любимец каждый раз выбирает встречать своих хозяев после возвращения в дом. Об этом супруги рассказали изданию Newsweek.
Британский котенок по имени Тай Лунг уже изначально был особенным для пары, признались они. Любимец сразу продемонстрировал свою любовь к людям и преданность, а впоследствии демонстрация этих чувств только усилилась.
С тех пор котенок каждый день встречает владельцев у дверей дома, где семья живет, чем каждый раз трогает пару.
"С того момента, как мы принесли его домой несколько месяцев назад, мы поняли, что он особенный, и мы сразу же с ним связались! Он очень ласковый к тем, кто его окружает, и любит, когда его держу я или кто-то другой, кто случайно оказался рядом", — рассказала владелица котенка.
Она утверждает, что подобный ритуал встреч котенок непременно повторяет каждый день.
"Он всегда прибежит к двери, чтобы непременно встретить нас", — отметила женщина.
Пара решила поделиться кадрами одной из таких встреч в Instagram. Пользователей растрогал видеоролик: уже через некоторое время сообщение собрало более 19 тысяч лайков и множество комментариев.
"Точно! Это лучший способ вернуться домой", — заметил один из пользователей.
Другой комментатор подчеркнул, что коты именно таким образом демонстрируют любовь, особенно тогда, когда получают ее от своих владельцев.
Как коты демонстрируют свою любовь к людям?
Коты проявляют свою любовь по-разному. Однако ряд признаков может указывать на то, что они испытывают глубокие эмоции к своим владельцам, как пишет издание The Guardian:
- любимец преследует вас — ходит за вами повсюду;
- встречает вас у дверей;
- поглядывает на вас часто и в течение длительного времени;
- касается и "бьется" головой о вас;
- лижет владельцев;
- приносит "подарки" — иногда это то, что котам удается поймать;
- часто сидит на коленях или других частях тела и тому подобное.
Стоит понимать, что каждый любимец может проявлять и другие признаки любви к своим владельцам.
