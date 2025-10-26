Супруги завели котенка: то, что они делают каждый день, растрогало сеть (видео)

Супруги из Чикаго, США, завели котенка, а потом долго не могли привыкнуть к тому, что он продолжает делать каждый день.

Пара возвращается домой и ежедневно встречается со своим 4-месячным котом на пороге дома, поскольку любимец каждый раз выбирает встречать своих хозяев после возвращения в дом. Об этом супруги рассказали изданию Newsweek.

Британский котенок по имени Тай Лунг уже изначально был особенным для пары, признались они. Любимец сразу продемонстрировал свою любовь к людям и преданность, а впоследствии демонстрация этих чувств только усилилась.

С тех пор котенок каждый день встречает владельцев у дверей дома, где семья живет, чем каждый раз трогает пару.

"С того момента, как мы принесли его домой несколько месяцев назад, мы поняли, что он особенный, и мы сразу же с ним связались! Он очень ласковый к тем, кто его окружает, и любит, когда его держу я или кто-то другой, кто случайно оказался рядом", — рассказала владелица котенка.

Она утверждает, что подобный ритуал встреч котенок непременно повторяет каждый день.

"Он всегда прибежит к двери, чтобы непременно встретить нас", — отметила женщина.

Пара решила поделиться кадрами одной из таких встреч в Instagram. Пользователей растрогал видеоролик: уже через некоторое время сообщение собрало более 19 тысяч лайков и множество комментариев.

"Точно! Это лучший способ вернуться домой", — заметил один из пользователей.

Другой комментатор подчеркнул, что коты именно таким образом демонстрируют любовь, особенно тогда, когда получают ее от своих владельцев.

Как коты демонстрируют свою любовь к людям?

Коты проявляют свою любовь по-разному. Однако ряд признаков может указывать на то, что они испытывают глубокие эмоции к своим владельцам, как пишет издание The Guardian:

любимец преследует вас — ходит за вами повсюду;

встречает вас у дверей;

поглядывает на вас часто и в течение длительного времени;

касается и "бьется" головой о вас;

лижет владельцев;

приносит "подарки" — иногда это то, что котам удается поймать;

часто сидит на коленях или других частях тела и тому подобное.

Стоит понимать, что каждый любимец может проявлять и другие признаки любви к своим владельцам.

