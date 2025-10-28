Жінка віднесла кота до притулку, але за тиждень зрозуміла свою помилку (фото)

Мешканка США відправилася за покупками до супермаркету, де помітила кота біля зони з візочками. Жінка почала шукати власників і навіть віднесла пухнастого до притулку, але за тиждень сталося неочікуване.

Жінка розповідає, що не переставала про нього, а тому повернулася до супермаркету, аби подарувати котику "щасливий фінал", розповіла героїня історії в Reddit.

За її словами, вона побачила чорно-білого кота, який сидів на дні візка для покупок біля Target 4 жовтня. Вона лише зробила його фото, щоб опублікувати онлайн — сподіваючись, що власники побачать, адже, за її словами, у цьому районі рідко зустрічаються бездомні коти.

"Я говорила з працівниками магазину днями: одна людина нічого не знала про кота, але двоє інших сказали, що бачили його там приблизно тиждень. [Він] просто одного дня з’явився", — розповіла американка.

Невідомий котик поселився одного дня в супермаркеті Фото: Reddit

За словами жінки, працівники іноді приносили коту їжу, але той приходив і йшов. Коли вона повернулася наступного дня, кіт усе ще був біля входу — його помічали покупці, проходячи повз.

Жінка вирішила забрати тварину додому, адже власника знайти не вдалося. Кіт провів ніч у неї, але через те, що її власні коти були "досить норовливими", вона відвезла нового знайомого до притулку.

Вона хотіла, щоб йому зробили щеплення та встановили мікрочіп. Однак почуття провини почало її непокоїти — цілий тиждень не могла перестати думати про кота.

Кілька днів він не з’являвся у списку для всиновлення, але коли це сталося, вона разом із дитиною повернулася до притулку й вирішила подарувати йому постійний дім. Родина назвала кота Чарлі Джаспер Мунстоун — на честь Чарлі Чапліна, каменя червоної яшми та "місяця врожаю", який припав на той самий день.

Чарлі Джаспер Мунстоун отримав новий дім Фото: Reddit

Вона сподівається, що новий улюбленець стане батьківською фігурою для її інших кошенят, хоча це потребуватиме часу, адже між котами є певна напруга. За словами жінки, вони поступово звикають одне до одного, і, на щастя, бійок не було.

"Він такий хоробрий… Але, здається, трохи засмучений тим, що більше не має такої свободи. Я постійно нагадую собі, що це принаймні краще, ніж під візочками супермаркету", — йдеться в дописі жінки.

Реакція соцмереж

Користувачі мережі одразу закохалися в кота, висловлюючи вдячність жінці за те, що вона втрутилася й дала йому шанс на життя. Найбільше підтримки отримали такі репліки:

"Думаю, це просто супербонус Системи Розподілу Котів — отримати полідактильного!";

"Він такий милий! Мені подобається його забарвлення. Добре, що Система Розподілу Котів направила його саме до тебе".

"Ого, схоже, у супермаркеті справді можна знайти все!";

"Так, а ми точно шукали кота повсюди? Треба глянути ще під візочки!".

