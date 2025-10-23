Кіт-секретар випадково відксерив себе в офісі: вийшли "достовірні документи" (відео)

Працівниця офісу зі США впіймала момент, коли кіт почав друкувати своє відксерене зображення. В мережі пожартували та схвалили його навички "відповідального секретаря".

Сам пухнастий з цікавістю дивився на процес друку зісканованого зображення, як це видно на опублікованому відео в Reddit.

Ролик з котом-секретарем набрав майже 17 тис. реакцій та кілька сотень коментарів. На кадрах видно, як рудий пухнастий сидить на панелі сканування, а знизу — оргтехніка друкує зображення котика.

За мить жінка, яка знімала ролик, помітила, що на листі паперу почало з'являтися зображення пухнастого. Далі — американка показала ретельне відскановане зображення котика.

"Друкує справжні документи", — йдеться в підписі до відео.

Наразі точно невідомо, де конкретно та коли було знято цей ролик. У мережі висловили версію, що акцент авторки кадрів є американським, що і говорить про США як місце зйомки.

Відео дня

Реакція соцмереж

У коментарях до вірусного ролика, юзери не стримували сміху та говорили про навички кота-секретаря. Найбільше підтримки отримали такі репліки:

"Кіт-секретар на роботі";

"Цікаві документи: лапи, хвіст та геніталії кота";

"Зате пухнастий шарить в техніці, не те що дехто";

"Треба й собі такого на роботу найняти";

"Ось це документи, а не ваші пластикові картки!".

