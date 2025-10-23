Кот-секретарь случайно отксерил себя в офисе: получились "достоверные документы" (видео)

Работница офиса из США поймала момент, когда кот начал печатать свое отксеренное изображение. В сети пошутили и одобрили его навыки "ответственного секретаря".

Сам пушистый с интересом смотрел на процесс печати отсканированного изображения, как это видно на опубликованном видео в Reddit.

Ролик с котом-секретарем набрал почти 17 тыс. реакций и несколько сотен комментариев. На кадрах видно, как рыжий пушистый сидит на панели сканирования, а снизу — оргтехника печатает изображение котика.

Через мгновение женщина, которая снимала ролик, заметила, что на листе бумаги начало появляться изображение пушистого. Далее — американка показала тщательное отсканированное изображение котика.

"Печатает настоящие документы", — говорится в подписи к видео.

Пока точно неизвестно, где конкретно и когда был снят этот ролик. В сети высказали версию, что акцент автора кадров является американским, что и говорит о США как месте съемки.

Реакция соцсетей

В комментариях к вирусному ролику, пользователи не сдерживали смеха и говорили о навыках кота-секретаря. Больше всего поддержки получили такие реплики:

"Кот-секретарь на работе";

"Интересные документы: лапы, хвост и гениталии кота";

"Зато пушистый разбирается в технике, не то что некоторые";

"Надо и себе такого на работу нанять";

"Вот это документы, а не ваши пластиковые карточки!".

