Женщина отнесла кота в приют, но через неделю поняла свою ошибку (фото)
Жительница США отправилась за покупками в супермаркет, где заметила кота возле зоны с колясками. Женщина начала искать владельцев и даже отнесла пушистого в приют, но через неделю произошло неожиданное.
Женщина рассказывает, что не переставала о нем, а потому вернулась в супермаркет, чтобы подарить котику "счастливый финал", рассказала героиня истории в Reddit.
По ее словам, она увидела черно-белого кота, который сидел на дне тележки для покупок возле Target 4 октября. Она лишь сделала его фото, чтобы опубликовать онлайн — надеясь, что владельцы увидят, ведь, по ее словам, в этом районе редко встречаются бездомные коты.
"Я говорила с работниками магазина на днях: один человек ничего не знал о коте, но двое других сказали, что видели его там примерно неделю. [Он] просто однажды появился", — рассказала американка.
По словам женщины, работники иногда приносили коту еду, но тот приходил и уходил. Когда она вернулась на следующий день, кот все еще был у входа — его замечали покупатели, проходя мимо.
Женщина решила забрать животное домой, ведь владельца найти не удалось. Кот провел ночь у нее, но из-за того, что ее собственные коты были "довольно своенравными", она отвезла нового знакомого в приют.
Она хотела, чтобы ему сделали прививку и установили микрочип. Однако чувство вины начало ее беспокоить — целую неделю не могла перестать думать о коте.
Несколько дней он не появлялся в списке для усыновления, но когда это произошло, она вместе с ребенком вернулась в приют и решила подарить ему постоянный дом. Семья назвала кота Чарли Джаспер Мунстоун — в честь Чарли Чаплина, камня красной яшмы и "месяца урожая", который пришелся на тот самый день.
Она надеется, что новый любимец станет родительской фигурой для ее других котят, хотя это потребует времени, ведь между котами есть определенное напряжение. По словам женщины, они постепенно привыкают друг к другу, и, к счастью, драк не было.
"Он такой храбрый... Но, кажется, немного расстроен тем, что больше не имеет такой свободы. Я постоянно напоминаю себе, что это по крайней мере лучше, чем под колясками супермаркета", — говорится в заметке женщины.
Реакция соцсетей
Пользователи сети сразу влюбились в кота, выражая благодарность женщине за то, что она вмешалась и дала ему шанс на жизнь. Больше всего поддержки получили такие реплики:
- "Думаю, это просто супербонус Системы Распределения Котов — получить полидактильного!";
- "Он такой милый! Мне нравится его окрас. Хорошо, что Система Распределения Котов направила его именно к тебе".
- "Ого, похоже, в супермаркете действительно можно найти все!";
- "Да, а мы точно искали кота повсюду? Надо глянуть еще под тележки!".
Ранее Фокус рассказывал о том, как кот-секретарь стал звездой сети. Работница офиса поймала момент, когда кот начал печатать свое отксеренное изображение.
Впоследствии стало известно, что супругов тронуло поведение приемного котенка. Супруги из США, завело котенка, а потом долго не могло привыкнуть к тому, что оно продолжает делать каждый день.