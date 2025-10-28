Женщина отнесла кота в приют, но через неделю поняла свою ошибку (фото)

Жительница США отправилась за покупками в супермаркет, где заметила кота возле зоны с колясками. Женщина начала искать владельцев и даже отнесла пушистого в приют, но через неделю произошло неожиданное.

Женщина рассказывает, что не переставала о нем, а потому вернулась в супермаркет, чтобы подарить котику "счастливый финал", рассказала героиня истории в Reddit.

По ее словам, она увидела черно-белого кота, который сидел на дне тележки для покупок возле Target 4 октября. Она лишь сделала его фото, чтобы опубликовать онлайн — надеясь, что владельцы увидят, ведь, по ее словам, в этом районе редко встречаются бездомные коты.

"Я говорила с работниками магазина на днях: один человек ничего не знал о коте, но двое других сказали, что видели его там примерно неделю. [Он] просто однажды появился", — рассказала американка.

Неизвестный котик поселился однажды в супермаркете Фото: Reddit

По словам женщины, работники иногда приносили коту еду, но тот приходил и уходил. Когда она вернулась на следующий день, кот все еще был у входа — его замечали покупатели, проходя мимо.

Женщина решила забрать животное домой, ведь владельца найти не удалось. Кот провел ночь у нее, но из-за того, что ее собственные коты были "довольно своенравными", она отвезла нового знакомого в приют.

Она хотела, чтобы ему сделали прививку и установили микрочип. Однако чувство вины начало ее беспокоить — целую неделю не могла перестать думать о коте.

Несколько дней он не появлялся в списке для усыновления, но когда это произошло, она вместе с ребенком вернулась в приют и решила подарить ему постоянный дом. Семья назвала кота Чарли Джаспер Мунстоун — в честь Чарли Чаплина, камня красной яшмы и "месяца урожая", который пришелся на тот самый день.

Чарли Джаспер Мунстоун получил новый дом Фото: Reddit

Она надеется, что новый любимец станет родительской фигурой для ее других котят, хотя это потребует времени, ведь между котами есть определенное напряжение. По словам женщины, они постепенно привыкают друг к другу, и, к счастью, драк не было.

"Он такой храбрый... Но, кажется, немного расстроен тем, что больше не имеет такой свободы. Я постоянно напоминаю себе, что это по крайней мере лучше, чем под колясками супермаркета", — говорится в заметке женщины.

Реакция соцсетей

Пользователи сети сразу влюбились в кота, выражая благодарность женщине за то, что она вмешалась и дала ему шанс на жизнь. Больше всего поддержки получили такие реплики:

"Думаю, это просто супербонус Системы Распределения Котов — получить полидактильного!";

"Он такой милый! Мне нравится его окрас. Хорошо, что Система Распределения Котов направила его именно к тебе".

"Ого, похоже, в супермаркете действительно можно найти все!";

"Да, а мы точно искали кота повсюду? Надо глянуть еще под тележки!".

