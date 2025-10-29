Кот забаррикадировался в ванной: владелец просунул камеру под дверь и потерял дар речи (видео)

Американец Иен Грау заметил, что дверь в ванную не открывалась полностью, но оттуда доносилось жалобное мяуканье. Мужчина понял, что его кот Смоуки оказался в ловушке.

Владелец пушистого заподозрил, что кот снова закрыл себя внутри ванны и не мог выбраться. Процесс освобождения подопечного он показал на видео в Instagram.

Видео с пушистым стало вирусным — набрало более 1,6 млн просмотров. На кадрах заметно, что любимец по имени Smokey Bear уже второй раз умудрился открыть выдвижные ящики в ванной тумбе, которые затем заблокировали дверь.

Чтобы проверить, что происходит, хозяин просунул под дверь телефон — и увидел кота, который простил владельца помочь выбраться. На этот раз мужчина решил действовать изобретательно: он нашел в подвале металлическую полоску, согнул ее под углом 90 градусов и просунул под дверь, чтобы закрыть ящики изнутри.

План сработал — дверь открылась, и Smokey Bear гордо вышел на волю. Правда, сразу же попытался снова зайти в ванную.

"К счастью, после того случая он больше так не делал. Но с ним всегда надо быть начеку — он постоянно удивляет!" — рассказал Иен изданию Newsweek.

Мужчина рассказывает, что любимцу семьи уже семь лет, но он продолжает проявлять интерес ко всему вокруг. Он обожает открывать кухонные шкафчики, чтобы "инспектировать", что там внутри, и пристально наблюдает за каждой новой вещью в доме.

Реакция сети

Пользователи смеялись над поведением кота, который вышел из ванной с абсолютно равнодушным видом. Больше всего поддержки получили такие реплики:

"Мне кажется, ему просто нравится драматизм ситуации";

"Никакого раскаяния. Сделает это снова".

"Это не его вина — просто ванну спроектировали неправильно";

"Убежден, что Смоуки точно еще не в одну передрягу влезет".

