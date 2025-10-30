"Лучшее решение": владелица показала, как побороть апатию кота простым способом (видео)

Жительница Филиппин Мина заметила, что ее сиамский кот Тофу ведет себя довольно апатично и выглядит грустным. Женщина решила, что стоит попробовать один простой, и эффективный способ помочь пушистому.

Она решила приютить еще одного котика Тирамису (или Мису), чтобы тот составлял компанию Тофу, что и дало неожиданный положительный эффект. Изменения в жизни котика филиппинка показала в ролике в Instagram.

Видео со сменой настроения Тофу стало очень вирусным — меньше чем за сутки набрало почти 2,5 млн просмотров. На кадрах можно увидеть, что сиамский кот часто играет в одиночестве, жалобно мяукает и выглядит довольно апатичным.

Тогда Мина решила взять под опеку второго котика — коричневого длинношерстного Мису, который должен был составить компанию его брату. За два месяца совместной жизни поведение и настроение Тофу изменились к лучшему.

Відео дня

В ролике женщина показала, что животные начали активно дебоширить, вместе есть, проводить совместное время за сном и развлечениями. Также филиппинка показала, что "депрессивное" настроение сиамца постепенно изменилось на игривое и живое.

"Лучшее решение в жизни. До того, как взяла котенка для своего кота и после", — подписала свой ролик владелица пушистых.

Сама Мина написала, что за два месяца вместе Мису и Тофу довольно быстро нашли общий язык. Несмотря на то, что оба котика довольно игривые по характеру, владелица убеждена в правильности своего решения.

Производитель продукции Purina указывает, что приют еще одного котика к тому пушистому, что имеют владельцы, должен быть обдуманным. Специалисты убеждены, что второй четвероногий будет целесообразным товарищем и спутником, если хозяева часто оставляют животное в одиночестве.

Реакция соцсетей

В комментариях к ролику филиппинской владелицы котиков, юзеры восторженно поддержали решение женщины. Больше всего поддержки получили такие реплики:

"Хорошо видеть, что они поладили так быстро";

"У меня часто тоже котик был апатичным. Когда взяла котенка, то они сначала дрались, но потом постепенно нашли общий язык";

"Это было замечательное решение";

"У меня котик тоже скучал, пока не взяли ему подругу. Через четыре года у меня уже было еще пять маленьких комочков".

Ранее Фокус рассказывал о том, как кот смог забаррикадироваться в ванной. Американец Иен Грау заметил, что дверь в ванную не открывалась полностью, но оттуда доносилось жалобное мяуканье.

Впоследствии стало известно, что пара приютила котенка и не может поверить в то, что он делает. Супруги из американского Чикаго не ожидали такого поведения пушистого, что тоже поразило пользователей сети.