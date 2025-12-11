Власниця обмежила свого кота в їжі: вона не була готовою до його реакції на це (фото)
27-річна Кортні зі штату Оклахома, США, була змушена позбавити свого 16-річного кота Кітті їжі лише на декілька годин, однак зіштовхнулася з несподіваною реакцією улюбленця.
Кіт, який звик до свого звичного режиму харчування та порцій, зовсім не збирався миритися з тим, що його обмежують в їжі, хоч і на короткий час. Кумедною історією зі свого життя Кортні поділилася у TikTok.
Жінка зізналася у коментарі для видання Newsweek, що Кітті звик до того, що у вільному доступі у нього завжди є сухий корм. Вологий натомість тварина отримує тоді, коли власниця прокидається.
Однак нещодавно звичний режим харчування Кітті довелося змінити на деякий час: коту потрібно було пробути кілька годин без їжі. Саме таку вимогу висунув ветеринар, у якого улюбленцю потрібно було пройти процедуру.
"Я не годувала його з 8:30 вчора ввечері, а зараз уже майже 10:30 ранку", — розповіла Кортні.
Після таких "голодних тортур" вона зрозуміла, що її кіт зовсім не готовий миритися з обмеженнями. Тварина всілася на дивані неподалік від власниці і мовчки дивилася на жінку, спрямувавши на неї сердитий, судячи з усього, погляд.
Кіт просидів так деякий час, пильно вдивляючись у свою господиню і мовчки вимагаючи свою законну їжу. У цей час він навіть оком не моргнув.
Така реакція тварини швидко стала популярною серед користувачів TikTok. Відеоролик зібрав понад 111 тисяч уподобань та сотні коментарів.
- "Будь ласка, повідомте нам, коли його нагодують і кіт більше не плануватиме вашу смерть", — зазначив один із користувачів;
- "Моє голодування для тебе жарт?", — покепкував інший коментатор;
- "Він справді нахмурився", — зауважив ще один користувач.
Варто зауважити, що власникам радять перед процедурами улюбленців у ветеринарів ретельно підготуватися, зокрема подбавши про спокій тварини та створення комфортних умов.
