Власниця обмежила свого кота в їжі: вона не була готовою до його реакції на це (фото)

27-річна Кортні зі штату Оклахома, США, була змушена позбавити свого 16-річного кота Кітті їжі лише на декілька годин, однак зіштовхнулася з несподіваною реакцією улюбленця.

Кіт, який звик до свого звичного режиму харчування та порцій, зовсім не збирався миритися з тим, що його обмежують в їжі, хоч і на короткий час. Кумедною історією зі свого життя Кортні поділилася у TikTok.

Жінка зізналася у коментарі для видання Newsweek, що Кітті звик до того, що у вільному доступі у нього завжди є сухий корм. Вологий натомість тварина отримує тоді, коли власниця прокидається.

Однак нещодавно звичний режим харчування Кітті довелося змінити на деякий час: коту потрібно було пробути кілька годин без їжі. Саме таку вимогу висунув ветеринар, у якого улюбленцю потрібно було пройти процедуру.

Відео дня

"Я не годувала його з 8:30 вчора ввечері, а зараз уже майже 10:30 ранку", — розповіла Кортні.

Після таких "голодних тортур" вона зрозуміла, що її кіт зовсім не готовий миритися з обмеженнями. Тварина всілася на дивані неподалік від власниці і мовчки дивилася на жінку, спрямувавши на неї сердитий, судячи з усього, погляд.

Newsweek | реакція кота на те, що його позбавили їжі

Кіт просидів так деякий час, пильно вдивляючись у свою господиню і мовчки вимагаючи свою законну їжу. У цей час він навіть оком не моргнув.

Така реакція тварини швидко стала популярною серед користувачів TikTok. Відеоролик зібрав понад 111 тисяч уподобань та сотні коментарів.

"Будь ласка, повідомте нам, коли його нагодують і кіт більше не плануватиме вашу смерть", — зазначив один із користувачів;

"Моє голодування для тебе жарт?", — покепкував інший коментатор;

"Він справді нахмурився", — зауважив ще один користувач.

Варто зауважити, що власникам радять перед процедурами улюбленців у ветеринарів ретельно підготуватися, зокрема подбавши про спокій тварини та створення комфортних умов.

Нагадаємо, 10 грудня видання CBC News розповіло історію, як кіт 5 місяців виживав у горах з дикими тваринами, а тоді знайшов шлях додому.

Також 7 грудня власник ферми поділився історією, як кіт виконує роботу в його угіддях.