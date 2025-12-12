Жінка викликала сантехніка додому: вона не була готовою до реакції кота на це (фото)

Мешканка Великої Британії викликала майстра додому, однак коли той почав ремонтні роботи, зіштовхнулася з несподіваною поведінкою свого улюбленця.

16-річний кіт Артур раптово продемонстрував власниці своє ставлення до непроханих гостей у місці, яке він сприймає як один зі своїх сховків у будинку. Своєю історією британка Тара поділилася у TikTok.

Як з'ясувалося, улюбленець Тари має дуже норовливий характер і не може приховати своїх емоцій, коли щось відбувається не так, як потрібно. Жінка розповіла виданню Newsweek, що прихистила його багато років тому, коли він ще був кошеням, й перевезла з Дубаю до Великобританії.

Тара стверджує: Артур дуже прив'язаний до своїх звичок, тож, коли на його територію прийшов невідомий чоловік, він абсолютно не розгубився. Улюбленець продемонстрував, хто тут головний, гучно виказавши своє невдоволення.

Скриншот | кіт продемонстрував свою реакцію на прихід непроханого гостя

Сантехнік, що прийшов ремонтувати бойлер, був змушений відчинити одну з шафок. Саме це місце давніше вподобав для себе улюбленець жінки.

"Артур був абсолютно розлючений тим, що цей незнайомець заважав йому користуватися шафами. Він почав кричати на сантехніка, щоб той пішов", — розповіла Тара.

За словами жінки, її кіт дуже голосний і не боїться демонструвати своє невдоволення. Він завжди по-особливому захищає свої сховки, особливо ті, що розташовані на кухні. Однак і сантехнік не розгубився: він почав нявкати у відповідь на дії кота.

Відеоролик швидко став популярним у TikTok, зібравши понад 90 тисяч уподобань та сотні коментарів.

"Він поводиться так, ніби це він платить рахунки", — зауважив один із користувачів;

"Уявіть собі, що ви цей хлопець, який прийшов виконувати свою роботу, а на нього кричать", — зазначив інший коментатор;

"Це (звуки з відео — ред.) розбудило всіх моїх котів, і вони цілих 10 хвилин нишпорили навколо", — зізнався інший власник тварин.

Варто зауважити, що фахівці називають любов котів до різноманітних сховків у домі типовою поведінкою. Зазвичай саме такі місця для цих улюбленців є тихими притулками від стресу, гучних звуків тощо.

