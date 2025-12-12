Жінка викликала сантехніка додому: вона не була готовою до реакції кота на це (фото)
Мешканка Великої Британії викликала майстра додому, однак коли той почав ремонтні роботи, зіштовхнулася з несподіваною поведінкою свого улюбленця.
16-річний кіт Артур раптово продемонстрував власниці своє ставлення до непроханих гостей у місці, яке він сприймає як один зі своїх сховків у будинку. Своєю історією британка Тара поділилася у TikTok.
Як з'ясувалося, улюбленець Тари має дуже норовливий характер і не може приховати своїх емоцій, коли щось відбувається не так, як потрібно. Жінка розповіла виданню Newsweek, що прихистила його багато років тому, коли він ще був кошеням, й перевезла з Дубаю до Великобританії.
Тара стверджує: Артур дуже прив'язаний до своїх звичок, тож, коли на його територію прийшов невідомий чоловік, він абсолютно не розгубився. Улюбленець продемонстрував, хто тут головний, гучно виказавши своє невдоволення.
Сантехнік, що прийшов ремонтувати бойлер, був змушений відчинити одну з шафок. Саме це місце давніше вподобав для себе улюбленець жінки.
"Артур був абсолютно розлючений тим, що цей незнайомець заважав йому користуватися шафами. Він почав кричати на сантехніка, щоб той пішов", — розповіла Тара.
За словами жінки, її кіт дуже голосний і не боїться демонструвати своє невдоволення. Він завжди по-особливому захищає свої сховки, особливо ті, що розташовані на кухні. Однак і сантехнік не розгубився: він почав нявкати у відповідь на дії кота.
Відеоролик швидко став популярним у TikTok, зібравши понад 90 тисяч уподобань та сотні коментарів.
- "Він поводиться так, ніби це він платить рахунки", — зауважив один із користувачів;
- "Уявіть собі, що ви цей хлопець, який прийшов виконувати свою роботу, а на нього кричать", — зазначив інший коментатор;
- "Це (звуки з відео — ред.) розбудило всіх моїх котів, і вони цілих 10 хвилин нишпорили навколо", — зізнався інший власник тварин.
Варто зауважити, що фахівці називають любов котів до різноманітних сховків у домі типовою поведінкою. Зазвичай саме такі місця для цих улюбленців є тихими притулками від стресу, гучних звуків тощо.
