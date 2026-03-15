У кота сильно виросли ікла, а потім хазяйка дізналась правду (фото)

Стурбована власниця кота звернулася за порадою до соціальних мереж, помітивши щось незвичайне в його зовнішньому вигляді. Дізнавшись правду, вона дуже занепокоїлась.

"Я помітила, що за останній рік зуби мого кота ніби "ростуть", — написала користувачка Reddit в описі до серії фотографій, на яких зображений чорний кіт з чимось схожим на ікла, що стирчать з рота.

Господиня зазначає, що її улюбленцю 5 років, тож це не прорізуються постійні зуби.

Причина росту зубів у кота

У дописі йдеться: "Ветеринар вважає, що це альвеолярний остеїт, і рекомендує видалення. Чи є у когось досвід з цим, і чи потрібно це робити якнайшвидше? На щастя, у неї немає проблем з харчуванням".

Жінка помітила, що зуби кота почали рости Фото: Reddit

Альвеолярний остеїт — це болісне стоматологічне захворювання у котів, спричинене хронічним захворюванням ясен, яке зазвичай вражає ікла. Ясна стають червоними та набряклими, а запалена кістка в зубній лунці утворює аномальне новоутворення, яке виштовхує зуб назовні.

Відео дня

Це захворювання може ускладнювати прийом їжі. Якщо уражений зуб випаде і не буде пролікований, це може призвести до утворення отвору між ротовою порожниною та носом, що спричинить виділення з носа та інфекції.

Цю хворобу потрібно лікувати Фото: Reddit

На початковій стадії це захворювання його можна лікувати за допомогою глибокого чищення зубів та видалення аномальної кісткової тканини, але у запущених випадках зазвичай необхідне видалення зуба. Після терапії більшість котів одужують і продовжують жити нормальним, здоровим життям.

Обговорення у коментарях

У коментарях власниця зазначає, що видалення трьох-чотирьох зубів обійдеться приблизно в 2 000 доларів, а страховки у неї немає.

Наразі пост завалений порадами та історіями від інших власників.

Один з користувачів зазначив: "Якщо це альвеолярний остеїт у котів, то це болісне захворювання, яке краще лікувати якомога раніше. Коти дуже добре приховують біль, а якщо у вас колись боліли зуби, ви знаєте, як це боляче".

Наразі невідомо, що вирішила власниця домашнього улюбленця.

