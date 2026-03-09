Батьки принесли новонароджену дитину додому — що у відповідь зробив кіт
Молоді батьки з Каліфорнії, США, не могли повірити в те, що зробила їхній кіт, коли побачив новонароджене немовля у будинку.
Карім Халіл і Фіфі Фурра (@dontstopmeowing) опублікували в Instagram відео із зворушливим моментом зустрічі їхнього кота Чейз з новонародженою дитиною. Домашній улюбленець заліз в ліжечко до дівчинки Джазель і згорнувся калачиком, влаштувавшись так, ніби це його місце.
"Тепер це його дитина", — зазначила Фіфі в описі. У кадрі Фіфі каже: "Чейз, це не твоє ліжко, друже. Я не можу дозволити тобі спати в дитячому ліжечку".
На ролику Чейз лежить поруч із малюком, ніби призначаючи себе особистим опікуном дитини. За словами 36-річного Каріма і 33-річної Фіфі, які також мають дворічного сина Таджа, поведінка Чейза не була спровокована чи інсценована.
Матір зізнається, що Чейз став надзвичайно ніжним і ласкавим з моменту народження Джазель: "Він поводиться так, ніби це його власна дитина і його обов'язок — про неї піклуватися".
Відео стало дуже популярним в Instagram, набравши 3,6 мільйона переглядів. Користувачі мережі залишили тисячі коментарів.
- "Він захищає її", — написав один користувач.
- "Чейз — справді найкращий котячий брат!" — додав інший.
- Третій назвав кота "ангелом-охоронцем" Джазель.
"Ми отримали багато коментарів про те, що це мило. Багато наших підписників не були здивовані реакцією Чейза, оскільки він дуже прив'язаний до наших дітей", — підсумувала жінка.
