Батьки принесли новонароджену дитину додому — що у відповідь зробив кіт

Батьки показали реакцію кота на появу дитини | Фото: Facebook

Молоді батьки з Каліфорнії, США, не могли повірити в те, що зробила їхній кіт, коли побачив новонароджене немовля у будинку.

Карім Халіл і Фіфі Фурра (@dontstopmeowing) опублікували в Instagram відео із зворушливим моментом зустрічі їхнього кота Чейз з новонародженою дитиною. Домашній улюбленець заліз в ліжечко до дівчинки Джазель і згорнувся калачиком, влаштувавшись так, ніби це його місце.

"Тепер це його дитина", — зазначила Фіфі в описі. У кадрі Фіфі каже: "Чейз, це не твоє ліжко, друже. Я не можу дозволити тобі спати в дитячому ліжечку".

На ролику Чейз лежить поруч із малюком, ніби призначаючи себе особистим опікуном дитини. За словами 36-річного Каріма і 33-річної Фіфі, які також мають дворічного сина Таджа, поведінка Чейза не була спровокована чи інсценована.

Матір зізнається, що Чейз став надзвичайно ніжним і ласкавим з моменту народження Джазель: "Він поводиться так, ніби це його власна дитина і його обов'язок — про неї піклуватися".

Кіт Чейз відразу полюбив малюка
Фото: Instagram

Відео стало дуже популярним в Instagram, набравши 3,6 мільйона переглядів. Користувачі мережі залишили тисячі коментарів.

  • "Він захищає її", — написав один користувач.
  • "Чейз — справді найкращий котячий брат!" — додав інший.
  • Третій назвав кота "ангелом-охоронцем" Джазель.

"Ми отримали багато коментарів про те, що це мило. Багато наших підписників не були здивовані реакцією Чейза, оскільки він дуже прив'язаний до наших дітей", — підсумувала жінка.

