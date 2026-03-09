Родители принесли новорожденного ребенка домой — что в ответ сделал кот

Молодые родители из Калифорнии, США, не могли поверить в то, что сделал их кот, когда увидел новорожденного младенца в доме.

Карим Халил и Фифи Фурра (@dontstopmeowing) опубликовали в Instagram видео с трогательным моментом встречи их кота Чейза с новорожденным ребенком. Домашний любимец залез в кроватку к девочке Джазель и свернулся калачиком, устроившись так, будто это его место.

"Теперь это его ребенок", — отметила Фифи в описании. В кадре Фифи говорит: "Чейз, это не твоя кровать, друг. Я не могу позволить тебе спать в детской кроватке".

На ролике Чейз лежит рядом с малышом, будто назначая себя личным опекуном ребенка. По словам 36-летнего Карима и 33-летней Фифи, которые также имеют двухлетнего сына Таджа, поведение Чейза не было спровоцировано или инсценировано.

Мать признается, что Чейз стал чрезвычайно нежным и ласковым с момента рождения Джазель: "Он ведет себя так, будто это его собственный ребенок и его обязанность — о нем заботиться".

Кот Чейз сразу полюбил малыша Фото: Instagram

Видео стало очень популярным в Instagram, набрав 3,6 миллиона просмотров. Пользователи сети оставили тысячи комментариев.

"Он защищает ее", — написал один пользователь.

"Чейз — действительно лучший кошачий брат!" — добавил другой.

Третий назвал кота "ангелом-хранителем" Джазель.

"Мы получили много комментариев о том, что это мило. Многие наши подписчики не были удивлены реакцией Чейза, поскольку он очень привязан к нашим детям", — подытожила женщина.

