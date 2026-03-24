Домашній кіт дізнався про існування інших котів, але не був до цього готовий

Відео, на якому два коти з подивом дивляться у вікно, стало вірусним у TikTok, зібравши понад 91 тисячу переглядів.

Відеоролик під назвою "Мої домашні коти щойно дізналися, що існують вуличні коти" швидко викликав резонанс серед глядачів TikTok. Дехто розкритикував власників через ідею не випускати тварин на вулицю.

Один користувач написав: "Вибачте, але це тварини, а не ваші діти. Їхній інстинкт — блукати". Інший додав: "Вони створені інакше". Ще хтось прокоментував: "Так сумно, що їх змушують залишатися в приміщенні, що повністю суперечить їхній природі. Не заводьте котів, якщо не можете дозволити їм бути котами. Як жорстоко!".

Власниця котів відповіла безпосередньо на кілька коментарів, захищаючи своє рішення.

"Хто сказав, що вони не виходять на вулицю? І навіть якщо вони не виходять, мій ветеринар каже, що вони надзвичайно здорові та щасливі й живуть повноцінним життям", — заявила вона.

За даними британської благодійної організації Cats Protection, коти, що живуть у приміщенні, проживають у середньому близько 14 років. Хоча вони стикаються з меншою кількістю ризиків, пов’язаних з нещасними випадками, вони все одно схильні до проблем зі здоров’ям, пов’язаних з малорухливим способом життя, таких як ожиріння та діабет.

Вуличні коти, якщо вони здорові та повністю вакциновані, можуть жити так само довго, хоча вони наражаються на інші ризики, такі як травми та хвороби. Загалом наразі немає незаперечних доказів, що це має вирішальне значення.

