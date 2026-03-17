Власник посадив кота з ожирінням на дієту, але той мав інші плани (фото)

Кіт Денніс важив 6,5 кг, що змусило родину скоротити його раціон і посадити пухнастика на дієту. Контрольне зважування через два місяці показало несподівані результати.

У дописі, опублікованому в Threads користувачем @that.map.guy.craig, господар представив свого кота Денніса та розповів про його боротьбу із зайвою вагою.

Втім, навіть попри ретельний нагляд і контроль за розміром порцій, Денніс виявився дуже завзятим їдцем. Під час огляду через два місяці на родину чекав сюрприз: ваги показали, що пухнастик набрав вагу і досяг 7,2 кг.

Власник пояснює це тим, що Денніс примхливий і, найімовірніше, крав їжу в кішки. У коментарі, зокрема, йдеться: "Ми думали, що він був хорошим хлопчиком. Брехня. Все брехня".

Денніс, найімовірніше, крав їжу в кішки

Користувачі Threads почали навперебій публікувати фотографії своїх власних огрядних котів та ділитися історіями про дієти, що пішли не так, як планувалося.

"У нас тут постійна боротьба з зайвою вагою та різними поглядами", — написав один із користувачів.

Ще хтось додав: "Коли наш хлопчик набрав 16 фунтів, його теж посадили на дієту. Він почав їсти корм для собак".

Наступний пожартував: "Навіть мої коти щойно сказали, що ваги, мабуть, дуже неточні, а шерсть взимку дійсно важча, ніж влітку. Ось і все".

