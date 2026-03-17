Владелец посадил кота с ожирением на диету, но у того были другие планы (фото)

Кот Деннис весил 6,5 кг, что заставило семью сократить его рацион и посадить пушистика на диету. Контрольное взвешивание через два месяца показало неожиданные результаты.

В посте, опубликованном в Threads пользователем @that.map.guy.craig, хозяин представил своего кота Денниса и рассказал о его борьбе с лишним весом.

Впрочем, даже несмотря на тщательный надзор и контроль за размером порций, Деннис оказался очень заядлым едоком. При осмотре через два месяца семью ждал сюрприз: весы показали, что пушистик набрал вес и достиг 7,2 кг.

Владелец объясняет это тем, что Деннис капризный и, скорее всего, воровал еду у кошки. В комментарии, в частности, говорится: "Мы думали, что он был хорошим мальчиком. Ложь. Все ложь".

Дэннис, скорее всего, воровал еду у кошки Фото: Threads

Пользователи Threads начали наперебой публиковать фотографии своих собственных тучных котов и делиться историями о диетах, которые пошли не так, как планировалось.

"У нас здесь постоянная борьба с лишним весом и разными взглядами", — написал один из пользователей.

Еще кто-то добавил: "Когда наш мальчик набрал 16 фунтов, его тоже посадили на диету. Он начал есть корм для собак".

Следующий пошутил: "Даже мои коты только что сказали, что весы, видимо, очень неточные, а шерсть зимой действительно тяжелее, чем летом. Вот и все".

