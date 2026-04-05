Жінка нагодувала бездомну кішку, а потім та принесла їй "сюрприз" (фото, відео)

Бездомна кішка стала справжньою зіркою інтернету після того, як принесла п’ятьох кошенят у будинок жінки, яка її годувала. Цей зворушливий момент підкорив TikTok.

У відео авторка @lizzlelee, зареєстрована як Елізабет, розповіла деталі неймовірної історії. Вона годувала бездомну кішку вже кілька тижнів, коли та раптом з’явилася із п’ятьма кошенятами, — заносила їх у будинок одне за одним. Більше про цей випадок, — у матеріалі Фокусу.

"Бездоганна служба доставки з котячого розподільчого центру", — пожартувала жінка в описі до короткого ролику.

На відео кішка під наглядом господині тихенько заносить кошеня в будинок, тримаючи його за шкірку.

Що кажуть ветеринари

Ветеринари кажуть: інстинкти підказують котам, що потрібно гарантувати безпечне середовище для свого потомства, тому вони шукають надійні місця, щоб вигодувати дитинчат. Якщо їх десь годували, вони можуть асоціювати це місце з джерелом їжі та захисту.

Відео дня

Кішка привела у будинок своє потомство Фото: TikTok

У коментарях почалось жваве обговорення побаченого. Один глядач написав: "Система розподілу котів у найкращому вигляді", а інший додав: "Я б помер від щастя, якби це сталося зі мною".

Кішку залишає собі

Елізабет врешті-решт вирішила залишити собі маму-кішку, але перед тим стерилізувавши її. Для одного з кошенят господиня уже знайшла дім, а решту (чотирьох) — попередньо лишає собі.

