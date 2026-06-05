Бездомний кіт зрозумів, що його годувальники виїжджають, – і знайшов рішення

Бездомний смугастий кіт несподівано "вписався" у сім’ю та спокійно зайняв місце серед коробок у їхньому авто, ніби завжди був частиною родини.

Пара, яка збиралася переїжджати, не очікувала, що їхнє прощання зі старим житлом перетвориться на щось значно емоційніше. Біля порогу вони зустріли бездомного кота, який поводився напрочуд впевнено – і, здається, вже ухвалив рішення про своє майбутнє. Відповідне відео тиждень "розриває" TikTok.

Хвостик опинився в автомобілі серед речей господарів і спокійно вмостився на задньому сидінні. Це потрапило на відео, яке швидко розлетілося TikTok і зібрало сотні тисяч переглядів та вподобайок.

Ролик викликав жваву дискусію серед користувачів. Багато хто припустив, що тварина могла не бути бездомною, а просто загубилася.

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Коментатори віджартовувалися, що кіт виглядає так, ніби "сам зібрав речі й вирішив більше не ризикувати своїм майбутнім", а також називали його "тим, хто вже одного разу залишився".

На жаль, нам не вдалося підтвердити всі деталі цієї історії.

Нагадаємо, раніше Фокус писав:

Відеоролик під назвою "Мої домашні коти щойно дізналися, що існують вуличні коти" швидко викликав резонанс серед глядачів TikTok. Дехто розкритикував власників через ідею не випускати тварин на вулицю.

Молоді батьки з Каліфорнії, США, не могли повірити в те, що зробила їхній кіт, коли побачив новонароджене немовля у будинку.

Захисники тварин були вражені фотографією двох покинутих кошенят, яких залишили у парку із запискою від руки. Як виявилось, попередній господар не міг залишити домашніх улюбленців собі.