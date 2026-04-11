"Сльози на очах": у парку знайшли покинутих кошенят — поруч була записка (фото)

Захисники тварин були вражені фотографією двох покинутих кошенят, яких залишили у парку із запискою від руки. Як виявилось, попередній господар не міг залишити домашніх улюбленців собі.

Організація з порятунку тварин The Mayhew опублікувала фото з кошенятами на своїй сторінці в Instagram @themayhew. Зворушлива світлина зібрала тисячі вподобайок.

Організація опублікувала фото з кошенятами Фото: Instagram

Там показано двох котиків, які згорнулися калачиком на м'якій червоній ковдрі у переносці. У записці колишній господар виправдався за свій вчинок: "Народилися 2 січня. Відлучені від матері та привчені до туалету. На жаль, не можу знайти для них домівку".

У записці власник пояснив свій вчинок Фото: Instagram

Представник організації розповіли, що кошенята отримали ветеринарну допомогу, поживне харчування, а також тепле місце для сну та "багато любові".

"Можливо, їхній старт у житті був нелегким, але тепер, коли вони готові знайти люблячі домівки, все виглядає набагато світліше", — йдеться у повідомленні.

Відео дня

Важливо

Власник посадив кота з ожирінням на дієту, але той мав інші плани (фото)

Один із користувачів у коментарях написав: "Займе всього 5 хвилин, щоб знайти в Google найближчий притулок для котів і відвезти їх туди. Це така безвідповідальність і жорстоке поводження з тваринами".

Інший зазначив, що багато притулків для котів переповнені, додавши, що "стерилізація котів — єдине реальне рішення, яке допоможе покласти край відчайдушним діям людей".

Кошенята отримали ветеринарну допомогу Фото: Instagram

"Немає виправдання для того, щоб викидати кошенят, це вкрай безвідповідально. Дякую, що піклуєтеся про них", — сказав наступний. "Сльози на очах", — додав ще один.

Нагадаємо, раніше Фокус писав:

Молоді батьки з Каліфорнії, США, не могли повірити в те, що зробила їхній кіт, коли побачив новонароджене немовля у будинку.

Стурбована власниця кота звернулася за порадою до соціальних мереж, помітивши щось незвичайне в його зовнішньому вигляді. Дізнавшись правду, вона дуже занепокоїлась.

Відеоролик під назвою "Мої домашні коти щойно дізналися, що існують вуличні коти" швидко викликав резонанс серед глядачів TikTok. Дехто розкритикував власників через ідею не випускати тварин на вулицю.