"Слезы на глазах": в парке нашли брошенных котят — рядом была записка (фото)

Защитники животных были поражены фотографией двух брошенных котят, которых оставили в парке с запиской от руки. Как оказалось, предыдущий хозяин не мог оставить домашних любимцев себе.

Организация по спасению животных The Mayhew опубликовала фото с котятами на своей странице в Instagram @themayhew. Трогательная фотография собрала тысячи лайков.

Там показаны два котика, которые свернулись калачиком на мягком красном одеяле в переноске. В записке бывший хозяин оправдался за свой поступок: "Родились 2 января. Отлучены от матери и приучены к туалету. К сожалению, не могу найти для них дом".

Представитель организации рассказали, что котята получили ветеринарную помощь, питательное питание, а также теплое место для сна и "много любви".

"Возможно, их старт в жизни был нелегким, но теперь, когда они готовы найти любящие дома, все выглядит гораздо светлее", — говорится в сообщении.

Один из пользователей в комментариях написал: "Займет всего 5 минут, чтобы найти в Google ближайший приют для котов и отвезти их туда. Это такая безответственность и жестокое обращение с животными".

Другой отметил, что многие приюты для кошек переполнены, добавив, что "стерилизация котов — единственное реальное решение, которое поможет положить конец отчаянным действиям людей".

"Нет оправдания для того, чтобы выбрасывать котят, это крайне безответственно. Спасибо, что заботитесь о них", — сказал следующий. "Слезы на глазах", — добавил еще один.

