Собака впервые услышала испанскую речь: хозяйка была потрясена ее реакцией (видео)

Мишель Ост недавно сделала неожиданное открытие о своём спасённом питомце, заметив удивительную реакцию собаки, когда та слышала, как люди разговаривают на испанском.

Женщина впервые заметила, что её собака Хани остро реагирует на испанскую речь во время прогулки. Это произошло, когда они проходили мимо группы людей, разговаривавших на этом языке. И вдруг собака внезапно оживилась и попыталась подойти к ним. Об этом хозяйка рассказала изданию Newsweek.

Собака Хани понимает испанский язык

"Когда я вернулась домой, я попробовала несколько команд, и вот результат — это видео. Это был первый раз, когда я попробовала команды на испанском, и она сразу же послушалась", — сказала женщина.

В своём видео в TikTok Ост сначала просит Хани сесть на испанском языке — "siéntate", и собака сразу же выполняет команду. Поражённая таким ответом, женщина затем даёт дополнительные команды. И собака на все задания реагирует правильно. После этого Мишель Ост похвалила ее на испанском языке. Также хозяйка поняла, что ее собака "свободно владеет языком".

Відео дня

Впоследствии хозяйка стала регулярно использовать испанский язык с Хани и сказала, что "весь мир её собаки засиял".

Также женщина призналась, что она не совсем удивлена реакцией своей собаки на испанский язык, ведь животное до этого спасли в Мексике как бездомное. Мишель забрала Хани из Общества защиты животных Сан-Диего в октябре 2025 года.

Она вспоминает, что зашла в приют, не ожидая ничего особенного, но её внимание сразу привлекла собака, сидевшая ближе к концу одного из последних рядов приюта, и она попросила познакомиться с ней. Как только персонал выпустил Хани, собака сразу же положила лапы на колени Ост.

"Я села на землю, чтобы оказаться на одном уровне с ней, и она прижалась головой прямо к моему сердцу. В тот момент я поняла, что не могу уйти без неё", — сказала она.

После этого её видео в TikTok стало вирусным, набрав более 2 миллионов просмотров.

Понимают ли собаки несколько языков?

Хотя собаки не понимают речь так же, как люди, но есть доказательства того, что они могут обучаться и различать более одного набора вербальных сигналов, считают специалисты в журнале Dogster.

По их мнению, собаки могут реагировать по-разному в зависимости от используемого языка, особенно когда эти команды последовательно сочетаются с определенными действиями, интонацией и языком тела.

В статье отмечается, что, хотя до конца не доказано, что собаки понимают языки в человеческом смысле, они могут изучать различные системы команд на многих языках. Другими словами, собака, которая реагирует на испанские команды, не обязательно является "двуязычной", а скорее очень наблюдательной и обученной с помощью повторения и подкрепления. Тем не менее, многим владельцам собак может казаться, что их питомцы действительно переключаются между языками в зависимости от того, кто говорит и на что их научили реагировать.

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