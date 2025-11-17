Девушка завела котенка из Украины: через несколько месяцев она поняла, что что-то пошло не так (фото)

22-летняя Юлия забрала котенка во время своей поездки из Германии в Украину несколько лет назад, а через несколько месяцев поняла, что с любимцем что-то не так.

Прошло полгода, как Юлия осознала, что котенок, несмотря на должный уход и заботу, совсем не изменился в своих размерах. Своей историей девушка поделилась с медиа Newsweek.

Когда Юлия поехала в Украину на встречу с родственниками своего парня, то обнаружила, что у кошки его семьи появилось пополнение. Одного из котят девушка сразу решила забрать себе и перевезла животное в Германию, где живет вместе с партнером.

Владелица сразу готовилась к сложностям, поскольку котенок, которому дали имя Маси, был "самым маленьким и самым слабым" среди всех новорожденных. Юлия даже кормила крошечного любимца из бутылочки и всячески заботилась, чтобы котенок набирался сил и рос.

Відео дня

Однако время шло, а котенок, к большому удивлению пары, так и не вырастал.

Newsweek | крошечный котенок Маси вместе с обычным котом

"Я была уверена, что она вырастет, и представляла ее когда-то большой пушистой кошкой", — рассказала Юлия.

Когда Масе исполнилось 6 месяцев, они с парнем начали бить тревогу, ведь, несмотря на взросление по возрасту, по размерам котенок почти не изменился. В конце концов она пошла к ветеринару, который объявил ей, что у Маси, скорее всего, карликовость.

Несмотря на это, котенок был абсолютно здоровым, поэтому пара не расстроилась, несмотря на неожиданные новости. Более того, теперь Юлия и ее парень считают Маси особенной.

"Это очень редкое заболевание, но нам повезло, потому что она такая же, как и любая другая кошка", — отметила девушка.

Своей историей Юлия поделилась в TikTok, демонстрируя крошечные размеры Маси. Кадры стали популярными среди пользователей, собрав за несколько дней более полумиллиона лайков и более 1700 комментариев.

Пользователи сети не могут смириться с особенностью котенка, шутя об этом и выражая любование Маси.

"Вы выиграли джекпот котенка... где бы мне его взять?", — отметил один из комментаторов.

Другой пользователь пошутил, что это не котенок, а, возможно, лишь "комок ворса".

Сама Маси радует своих владельцев. Они уверяют, что котенок чрезвычайно умный, а также нежный и любит обниматься.

Напомним, в ноябре женщина в Instagram поделилась историей, как неожиданно начал вести себя ее кот после болезни у собаки.

Также пользовательница Reddit рассказала, как ее заинтересовал кот в кафе: после этого он стал звездой интернета.